«Подушка безопасности»: можно ли спать спокойно в кризис

Пандемия, общий спад экономики, нестабильность на валютных рынках не прибавляют людям уверенности в том, что завтра за ними сохранится рабочее место, а предпринимателям — что их бизнес в одночасье не потерпит крах. В таких условиях особенно важно грамотно распоряжаться деньгами. Две трети россиян сегодня предпочитают меньше тратить и откладывают средства на чёрный день. Эксперты рассказали NEWS.ru, как это делать правильно, избегая главных финансовых ошибок при формировании личного резервного фонда.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, 68% россиян предпочитают тратить по минимуму, откладывая средства на будущее. Более половины респондентов — 57% — считают настоящее время неудачным для крупных покупок. И в этом с ними трудно не согласиться. Оптимизация собственных расходов — мера, прямо скажем, непопулярная, но очень эффективная. Пересматривая повседневные траты, важно точно определить, на что и сколько уходит денег. Не обязательно соблюдать режим жёсткой экономии, но самое время отказаться от непредвиденных покупок. Рациональный подход к потреблению позволит выгодно сбалансировать личный бюджет.

По мнению главы Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, потребление на фоне турбулентной ситуации на рынках лучше оптимизировать, а долгосрочные покупки с серьёзной финансовой нагрузкой — максимально минимизировать.

Существует масса решений, помогающих контролировать семейный бюджет. Например, исключить дорогостоящие покупки, попытаться сократить расходную составляющую. Если человек достаточно продвинутый, он может использовать инфраструктуру интернет-сегмента. Другими словами, покупать онлайн и тем самым экономить. Снижение потребления на фоне введения ограничительных мер по коронавирусу может этот процесс упростить. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Придерживаться подобной консервативной модели поведения стоит до стабилизации экономической ситуации, считает эксперт. А это произойдёт не раньше улучшения эпидемиологической обстановки. Как минимум до февраля долгосрочные покупки будут продолжать оставаться достаточно рискованными, прогнозируют аналитики. Вместе с тем они уточняют: рекомендация не принимать долгосрочные стратегические решения не относится к ипотеке. По словам Дмитрия Абзалова, сегодня самое время улучшить жилищные условия тем, кто давно планировал это сделать. Накануне стало известно, что программу льготной ипотеки могут продлить до конца 2021 года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем дальше, тем дороже будет стоить жильё. На ажиотажном спросе девелоперы уже взвинтили цены на квадратные метры, и этот рост продолжится. Ипотечный кредит вы сможете взять под тот же процент, однако качество приобретаемого жилья будет уже ниже. В ипотеку имело смысл поспешить ещё летом, — заключает Абзалов.

По словам эксперта по производным финансовым инструментам Вячеслава Зайченко, на руку заёмщикам будет играть и обесценивающийся рубль. Дешёвый рубль — дешёвая ипотека.

Когда рубль начнёт дорожать, стоимость взятого ипотечного кредита будет, опять же, снижаться. Вообще, это очень выгодно. С 2014 года в России немало людей научились делать деньги на таких вот относительно коротких проектах. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам специалист по производным финансовым инструментам

Девальвация национальной валюты также даёт возможность оптимизировать кредитную нагрузку. Стоимость обслуживания ранее взятых кредитов сегодня можно снизить с помощью рефинансирования. Если у вас есть дорогостоящие кредиты, которые вы брали ещё два-три года назад, имеет смысл их реструктурировать, рассуждает Дмитрий Абзалов. Например, снизить ежемесячную плату по кредиту или сократить его срок.

Но самое главное в кризисных условиях экономики — научиться формировать финансовую подушку безопасности, своего рода личный резервный фонд. Впрочем, некую сумму на чёрный день необходимо иметь всегда. При планировании личного бюджета должна быть накопительная статья, важно создавать запас на случай форс-мажора, болезни, потери работы, введения новых ограничений, поясняет эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономисты, как правило, советуют откладывать порядка 10% дохода в качестве накоплений или вкладов. По словам профессора кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, 10% — это опыт большинства поколений.

Если хотите иметь финансовую подушку безопасности, то надо откладывать эти 10% с самого первого заработка. Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

А вот директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Валерий Сенков полагает, что эта цифра должна быть минимум на уровне ставки НДФЛ (13%). По словам эксперта, в случае потери постоянного дохода у человека должна быть возможность как минимум в течение шести месяцев продолжать жить так, чтобы уровень качества его жизни не снижался.

Оптимальный вариант, когда отложенная сумма способна покрыть расходы вашей семьи (в случае потери стабильного источника дохода) сроком на полгода. Если взять среднюю медианную заплату в 50 тысяч, минимальный размер подушки безопасности должен быть на уровне 300 тысяч рублей. Для Москвы это порядка 480–600 тысяч рублей. Понятно, что доходы жителей регионов меньше (равно как и их ежемесячные траты), соответственно, и оптимальный размер сбережений для них может быть меньше. Валерий Сенков директор Института экономики и финансов Государственного университета управления директор Института экономики и финансов Государственного университета управления

Сами сбережения при этом должны быть высоколиквидными, чтобы их в любой момент можно было легко изъять. Это не те средства, которые нужно вкладывать в долгосрочные депозиты, указывает Сенков. Ошибочным было бы пытаться избавиться от последних денег, приобретая автомобиль или любое другое имущество, которое не является инвестиционным активом.

Важно разделять такие понятия, как имущество и актив, даже несмотря на то, что часто они совпадают. Актив — это нечто приносящее нам доход. Если квартира просто стоит и тянет коммунальные платежи — это имущество. Квартира, которая сдаётся, это уже актив, — объясняет Валерий Сенков.

Создайте для себя прежде всего ликвидную финансовую подушку безопасности, а дальше старайтесь инвестировать, советуют экономисты. На фоне рекордно низких ставок по банковским депозитам они рекомендуют использовать возможности индивидуального инвестиционного счёта (ИИС).