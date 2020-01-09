https://static.news.ru/photo/4f5c8390-32fe-11ea-8cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва и Минск подписали график поставок нефти из России в Белоруссию.

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По данным агентства, до конца января планируется поставить около 600 тысяч тонн нефти.

График подписан, маршрутных поручений еще нет, но будет поставлено еще около 600 тыс. тонн, — передаёт ТАСС слова источника.

4 января возобновилась прокачка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поставки нефти Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка как минимум на $1,6 миллиарда в год при их стандартном годовом объёме в 24 миллиона тонн.