Москва и Минск подписали график поставок нефти из России в Белоруссию.
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График подписан, маршрутных поручений еще нет, но будет поставлено еще около 600 тыс. тонн, — передаёт ТАСС слова источника.
4 января возобновилась прокачка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что поставки нефти Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка как минимум на $1,6 миллиарда в год при их стандартном годовом объёме в 24 миллиона тонн.
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