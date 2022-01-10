Подмосковье получит наибольшую субсидию на развитие детского туризма

Подмосковье получит наибольшую субсидию на популяризацию внутреннего детского туризма среди регионов — участников проекта в 2022 году, сообщают «Вести Подмосковья». Сумма поддержки составит 101,6 млн рублей — пятая часть от всей выделенной на 18 регионов. На втором и третьем местах расположились республика Башкортостан и Самарская область (55,5 и 38 млн рублей соответственно).

Помимо Подмосковья, в проекте участвуют такие регионы, как республики Адыгея (6,3 млн), Башкортостан (55,5 млн), Чувашия (15,9 млн); Красноярский (37,5 млн), Ставропольский (33,6 млн) края; Ленинградская (18,8 млн), Калининградская (13,3 млн), Самарская (38 млн), Сахалинская области (6,8 млн); Ханты-Мансийский автономный округ (24 млн), — информирует издание.

Как рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в поездки «с одной или даже несколькими ночёвками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях» планируется отправить более 100 тысяч учащихся 5–9-х классов. Программа, являющаяся частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», вступает в силу уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в бюджете Подмосковья на 2022 год предусмотрено выделение около 8,8 млрд рублей на реализацию государственной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области». Она должна обеспечить прозрачность действий органов государственной власти.