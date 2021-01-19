Почему в 2021-м кредиты будут одобрять не чаще, чем в прошлом году

В этом году ситуация с выдачей кредитов банками будет чуть лучше, чем в 2020-м, или останется практически на уровне прошлого года. Об этом заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%. По сравнению с 2019-м доля удовлетворённых обращений упала на 3 п. п. и обновила трёхлетний минимум. Официальные ведомства на оперативный запрос NEWS.ru ответить не смогли.

Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: финансово-кредитные организации отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году.

Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт, отмечает РБК со ссылкой на подсчёты НБКИ, тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заёмщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жильё — это даже больше, чем в предыдущие годы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики отмечают, что снижение доли одобренных заявок в рознице привело к тому, что банки стали отдавать предпочтение более качественным заёмщикам — с низкой долговой нагрузкой и стабильным доходом. Соответственно, остальным клиентам получить кредит стало сложнее.

Дальнейшая динамика доли одобрения и объёмы выдачи кредитов в рознице будут зависеть от динамики доходов населения, а также от темпов восстановления экономической активности. Егор Лопатин старший аналитик рейтингового агентства НКР старший аналитик рейтингового агентства НКР

В 2020 году банки в условиях снижения доходов населения и ухудшения экономического положения потенциальных заёмщиков ужесточали свои скоринговые модели и более консервативно подходили к выдаче новых кредитов. Больше всего отказов в сегменте потребительского розничного кредитования (30% одобрений кредитных заявок банков в 2020 году против 34% в 2019-м). Снизилось количество одобрений банками и в области автокредитования (38% против 43,5% в 2019 году).

Лояльнее всего в прошлом году финансово-кредитные организации относились к ипотечным заёмщикам, где уровень положительного решения по выдаче ипотечного кредита составил выше 70%, что превышает на 6% количество одобрений в 2019-м. Хотя отказов банками в ипотеке к концу 2020 года стало больше, чем весной, в первую волну пандемии COVID-19.

Чаще отказывать потенциальным заёмщикам российские банки стали из-за общей экономической неопределённости в стране, роста безработицы, снижения доходов населения, увеличения просроченной задолженности и долговой нагрузки семей. В ближайшее время смягчать кредитную политику банки не собираются. Таким образом, в условиях продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения не ожидается роста банковских портфелей потребительских кредитов. В условиях более строгого отбора заёмщиков граждане вынуждены обращаться к микрофинансовым институтам, которые ведут более агрессивную кредитную политику и предлагают финансирование под более высокий процент. Это приводило к увеличению просрочек со стороны клиента в связи с повышенными долговыми обязательствами. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

На фоне снижения покупательской активности и доходов граждан россияне стали чаще запрашивать рефинансирование и реструктуризацию своих кредитов с целью снижения процентной ставки и объединения займов в один долг для его более удобного обслуживания.

Кредитным учреждениям, коллекторам и государству необходимо озаботиться механизмами оптимизации погашения заёмщиками своих долговых обязательств, чтобы не увидеть в будущем массового банкротства граждан-должников, уверена доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Гражданам, кто нуждается в привлечении банковского финансирования, рефинансировании своих долговых обязательств или облегчении своей долговой нагрузки, можно посоветовать обратиться за помощью к проверенным кредитным брокерам. Необходимо тщательно проверить брокера перед сотрудничеством с ним, его членство в профессиональных ассоциациях, отзывы о нём, срок его присутствия на рынке и прочее. Причём желательно стоимость посреднических услуг брокеру оплачивать по факту получения кредита, а не одобрения кредита/рефинансирования банком, — отметила экономист.

По прогнозам Дианы Степановой, дальнейшего сжатия рынка потребительского кредитования и увеличения отказов банков в заёмном финансировании можно ожидать ввиду роста закредитованности граждан и ухудшения показателей их долговой нагрузки, а также продолжения негативных экономических эффектов от пандемии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доступ к финансовым ресурсам всегда сужается в кризис. Всё-таки банки оперируют не своими деньгами, а заёмными, и за это им нужно будет рассчитываться. В текущем году одобряемость кредитов будет по обстановке. Никто до конца не понимает. Но часть послаблений продолжает действовать в финансовом секторе. Если государство не продлит прошлогодние послабления, то жёсткие требования к гражданам сохранятся или усилятся. Объём кредитования не будет падать и останется на том же уровне. Иначе говоря, в 2021 году одобрять кредиты будут не чаще, чем в прошлом году. Может быть, в этом году чуть подрастёт одобряемость банками потребительских кредитов. Алексей Войлуков вице-президент Ассоциации банков России вице-президент Ассоциации банков России

Есть сектора экономики, наиболее пострадавшие от пандемии. Также можно выделить клиентские профайлы, риск кредитования в которых существенно вырос с начала года, добавляет старший научный сотрудник факультета экономики «Европейского Университета в Санкт-Петербурге» Мария Маракуева. Конечно, говорит она, банки не готовы кредитовать эти сегменты с прежней интенсивностью.

Пандемия привела не только к росту рисков кредитования физических лиц, что напрямую сказалось на уровне одобрения, но и к росту неопределённости в принятии кредитных решений. Фирмы прибегают в настоящее время к максимальной экономии: даже на основном месте работы потенциальный заёмщик может получать неполную зарплату или перестать её получать в течение нескольких месяцев. Растёт и риск увольнений. Долгосрочные больничные с минимальной оплатой также увеличивают как риски, так и неопределённость. И эти факторы никак не могут быть проверены или предсказаны в настоящее время банком. Одновременно стандартные проверки и классификации перестают работать. Мария Маракуева старший научный сотрудник факультета экономики «Европейского Университета в Санкт-Петербурге» старший научный сотрудник факультета экономики «Европейского Университета в Санкт-Петербурге»

Например, факт поездок за границу гарантировал банку определённый уровень благосостояния клиента. Сейчас этот предиктор финансово-кредитные организации вынуждены исключать из анализа. Факт работы в крупной компании также перестал быть неоспоримым преимуществом в связи с пандемией. Высокая неопределённость, неспособность банков и самих клиентов предсказать своё финансовое состояние на ближайшую перспективу вынуждают банк вести крайне осторожную политику в сфере розничного кредитования, подчёркивает Мария Маракуева.

Надо понимать, что во время кризиса люди начинают более осторожно относиться к деньгам, задумываются о будущем, стараются более взвешенно и рационально совершать покупки, отмечает доцент кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков.

Банки стали более тщательно и взвешенно оценивать финансовое положение заёмщиков, их возможность вернуть кредиты. Причина тому — рост системного риска, связанного кризисными явлениями. Это привело к тому, что доля отказов по выдаче розничных кредитов возросла. Увы, банки не хотят рисковать, поэтому они строже относятся к потенциальным заёмщикам и доля тех, кого одобряют, снижается, — отметил он.

По мнению доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, отказ в кредитовании потребителей обязательно скажется на параметрах платёжеспособного спроса. В макроэкономической модели это может повлечь падение производства и спад в экономике.

Для конкретного потребителя отказ в кредитовании может означать корректировку индивидуального бизнес плана и т. д. Однако и для банка большое количество отклонённых заявок на кредитование не самый хороший тренд в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Андрей Гиринский доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

Как отмечает Гиринский, банки сегодня проводят серьёзную аналитическую работу по выявлению тренда на ближайшую перспективу. Крупные финансово-кредитные организации могут себе позволить очень глубокие исследования различных сегментов рынка, что и происходит на самом деле. А это значит, что банки обязаны по максимуму снизить все возможные финансовые и другие виды рисков, включая репутационные.