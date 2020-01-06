8 января состоялось открытие долгожданной первой нитки «Турецкого потока». Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии по случаю запуска нового газопровода. На его строительство ушло два с половиной года. Предполагается, что этот трубопровод позволит диверсифицировать поставки российского природного газа в Европу и снизить зависимость поставщиков и покупателей от Украины.

Ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергетической безопасности Турецкой Республики, но и южной и юго-восточной Европы, — сказал глава РФ.

Взаимодействие России и Турции поступательно развивается, несмотря на попытки ряда международных игроков помешать этому, и впереди у двух государств ещё много проектов, добавил российский лидер.

Турция будет получать ежегодно 15,7 млрд кубометров газа по «Турецкому потоку», — сказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза.

Газопровод «Турецкий поток» — один из флагманских проектов сотрудничества двух стран, а Турецкая Республика — один из крупнейших потребителей российского газа. До сих пор его поставки на территорию государства осуществлялись по «Голубому потоку» и Трансбалканскому трубопроводу.

Строительство «Турецкого потока» обеспечивал трубоукладчик швейцарской компании Allseas. По данным экспертов, стоимость фрахта могла составлять €250−300 тысяч в сутки. Морскую укладку осуществляло крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit. На его борту происходила сварка труб. Затем каждый сварной стык проверялся и был защищён специальным покрытием перед перемещением на дно моря. «Турецкий поток» считается первым морским газопроводом с диаметром труб 81 см, который уложен на глубину более 2 км.

Новое соглашение предусматривает, что сухопутным участком газопровода будет владеть турецкая компания, а морским — российская. Длина морской части в Чёрном море из Анапы (Россия) в Кыйыкей (Турция) составляет 930 км. Максимальная глубина укладки двух ниток в море — 2200 м.

Общая пропускная способность обеих ниток трубопровода в Турцию и Европу — 31,5 млрд кубометров в год. Первая из них, открытая сегодня, позволит прокачивать до 15,75 млрд кубометров газа потребителям в Турецкой Республике, вторая предназначена для снабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Голубое топливо, подаваемое в систему «Турецкого потока», поставляется через Единую систему газоснабжения «Газпрома». Необходимое давление для её заполнения создаётся компрессорной станцией «Русская», расположенной вблизи Анапы на побережье Чёрного моря. Через всё море газ движется до приёмного терминала, расположенного у населённого пункта Кыйыкей (Фракия) на побережье западной части Турции.

Морская часть газопровода состоит из двух параллельных ниток, каждая из которых включает тысячи 12-метровых труб. Они изготовлены из марганцево-углеродистой стали толщиной 39 мм с термической обработкой для повышения прочности. Внутреннее их покрытие — эпоксидное — для снижения трения, внешнее — трёхслойный полипропилен — способствует сдерживанию процесса коррозии. Кроме того, для укладываемых на мелководье труб предусмотрено дополнительное защитное бетонное покрытие до 5-8 см толщиной.

turkstream.info

Газовая труба первой нитки длиной 1090 км расположена на территориях России, Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии. Вторая нитка экспортного газопровода «Турецкий поток» позже пройдёт через Болгарию, Венгрию и Сербию.

К слову, 30 ноября 2019 года в турецком посёлке Ипсала состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода из Азербайджана в Европу со схожим маршрутом. Данный трубопровод не является конкурентом «Турецкого потока», а как ранее заявлялось азербайджанской стороной, проект открыт и готов к сотрудничеству с другими странами-поставщиками газа.

По мнениям экспертов, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» Россия стала строить для того, чтобы лишить Украину транзита газа. Считается, что если одна нитка предназначена для снабжения активно выбивающих скидки турецких клиентов, то вторая — для поставок в страны ЕС, и останется недозагруженной ещё многие месяцы, поскольку в Болгарии затянулось строительство её основного продолжения.

Сами украинцы признают, что запуск «Турецкого потока» может стать существенным ударом по государству, даже несмотря на декабрьский прорыв в договорённостях по транзиту газа по территории Незалежной.

Для Украины реализация этого проекта будет иметь негативные последствия, не такие большие, как от «Северного потока», но потеря приблизительно 15 млрд кубометров транзита из 70 млрд кубометров текущих — это очень большая сумма, — заявлял ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По мнению исполнительного директора Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцента РАНХиГС Тамары Сафоновой, диверсификация экспортных маршрутов имеет огромное значение для растущего потенциала добычи газа не только в России, но и во всём мире. Практически единовременный запуск трёх трубопроводных проектов — «Северный поток — 2», «Голубой поток» и «Турецкий поток» — безусловно затрагивает интересы стран-конкурентов, говорит она.

Если США имеют возможности выхода на европейские рынки только с СПГ с дорогостоящей доставкой танкерами-газовозами, то российский газ безусловно конкурентоспособен, и, главное, априори поддержан странами-импортёрами, которые также инвестировали в проект подключения к российским газопроводным системам. Тамара Сафонова исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС

В этой связи, продолжает эксперт, механизмы давления со стороны США, направленные на блокирование реализации российских газопроводных проектов, — это всего лишь временная мера, которая может ненадолго увеличить объёмы продажи американского СПГ, но с точки зрения перспектив это только отсрочка, которая в глобальном формате не окажет существенного влияния на рынки.

Когда речь идёт о выборе российского трубопроводного газа или американского СПГ, то при цене в пользу РФ некоторые европейские страны готовы тратить больше, инвестируя в политическую выгоду, полагает Тамара Сафонова. Однако соответствующая подоплёка рано или поздно теряет смысл, когда подводятся экономические итоги неэффективных закупок, поясняет она.