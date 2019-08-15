Рубль второй день продолжает падать к доллару и евро, эта динамика сильнее отмечается в отношении единой европейской валюты. За неё дают на Московской Бирже 73,75 рубля по состоянию на 15:53 мск, за американскую же — 66,19 рубля. Таким образом, с начала торгового дня евро подорожал на 46 копеек, а доллар — на 41.

Ранее, по состоянию на 13:14 мск, курс евро и вовсе перевалил через отметку в 74 рубля, составив 74,003 рубля. Всего за три с лишним часа европейская валюта подорожала на 0,6%, а её цена оказалась самой высокой с 1 апреля этого года.

Доллар же дорожает в течение 14–15 августа на фоне падения котировок нефти Brent. Так, в среду в моменте снижение превышало 5%, а цена барреля чёрного золота устремлялась к отметке в $58.

Ослабление рубля к евровалюте вызвано продолжением и усилением рыночного risk-off, то есть избегания инвесторами риска, поясняет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Обычно понятием risk-off называют ситуацию, при которой международные и внутренние инвесторы продают различные рискованные активы, в том числе валюты даже развитых стран, таких как США. Вместо этого финансисты предпочитают вкладываться в самый низкорискованный актив — казначейские бумаги Штатов.

Сергей Лантюхов/News.ru

Текущие настроения инвесторов приближаются к паническим, дальнейший вектор развития событий будет определяться в плоскости торговых переговоров США и Китая, — отмечает эксперт.

Любой негатив со стороны торговой конфронтации Америки и Поднебесной может вывести рынки «за грань» — если страхи всё же возьмут верх над жадностью, рынки может ожидать масштабная коррекция, предрекает Покатович.

Если предположить, что негатив по торговой сделке будет усиливаться в течение всего августа и сентября, валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, окажутся под сильным девальвационным давлением, — продолжает аналитик.

Тем не менее, добавляет он, ослабление рубля к доллару может носить более масштабный характер в сравнении с евровалютой. В перспективе ближайших трёх-четырёх месяцев факторы слабости евро могут усилиться как за счёт действий Европейского ЦБ по смягчению монетарных условий, так и возможной реализации «жёсткого» сценария выхода Великобритании из ЕС (Brexit), указывает Покатович.

В краткосрочной перспективе курс евро может колебаться в диапазоне 73,4–74,8 рубля и далее по году в коридоре 73,5–76,5 рубля, прогнозирует аналитик.