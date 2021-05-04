Планы ЕС ослабить ограничения вызвали рост цен на нефть

https://static.news.ru/photo/41fadb82-accb-11eb-8a14-96000091f725_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Цены на нефть продолжат рост и стремятся достигнуть $70 за «бочку» нефти марки Brent. Как сообщили эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня», основным позитивным фактором стали планы Евросоюза ослабить ограничения на въезд для туристов, которые сделали прививку.

Послабления в ЕС могут быть приняты уже 5 мая.

Согласно утренним торгам на 11:30 4 мая на Московской Бирже, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,08% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии — до отметки $68,29 за баррель. Накануне, 3 мая, цены на нефть поднялись с $66,44 на 1,84%, до отметки $67,66 за баррель.

Как отмечают эксперты, на фоне снятия коронавирусных ограничений ожидается рост числа авиаперелётов и автомобильного трафика. Всё это повысит уровень потребления топлива и, следовательно, поддержит нефтяные цены.

Ранее глава отдела исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри заявил, что мировой спрос на нефть в ближайшее время может вырасти на 5,2 млн баррелей в сутки. Эксперт предрёк рынку нефти новый суперцикл. Так, в III квартале текущего года он может подняться с 94,5 млн баррелей до 99,7 млн баррелей в сутки. Такой рост спроса на нефть станет наибольшим за всю историю рынка. Кроме того, аналитик полагает, что за полгода индекс сырьевых товаров увеличится на 13,5%, в таком случае нефть подорожает до $80 за баррель, а на сырьевом рынке начнется новый суперцикл.