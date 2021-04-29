Аналитик предрёк рынку нефти новый суперцикл

https://static.news.ru/photo/5894c1fc-a8f5-11eb-8884-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой спрос на нефть в ближайшее время может вырасти на 5,2 млн баррелей в сутки. Такое мнение высказал глава отдела исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри. Эксперт предрёк рынку нефти новый суперцикл.

Так, в III квартале текущего года он может подняться с 94,5 млн баррелей до 99,7 млн баррелей в сутки. Такой рост спроса на нефть станет наибольшим за всю историю рынка. Кроме того, аналитик полагает, что за полгода индекс сырьевых товаров увеличится на 13,5%, в таком случае нефть подорожает до $80 за баррель, а на сырьевом рынке начнется новый суперцикл.

По словам Карри, коронакризис вызвал консолидацию цен и снижение экономической деятельности, однако данные процессы постепенно сходят на нет. Так, экономическая активность вновь увеличивается, начинается сезонный рост в транспортном, производственном и строительном секторах. Всё это и приведёт к повышению спроса на нефть.

Ранее президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун также заявил, что рынок нефти ожидает устойчивый рост цен в течение длительного времени — новый суперцикл. По его прогнозам, стоимость нефти превысит $60 за баррель.