Песков отверг всенародное обсуждение плана восстановления экономики РФ

https://static.news.ru/photo/f7fd89b6-64e7-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Общенациональный план восстановления экономики не предполагает широкого общественного обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отмечая экспертный характер документа.

Нет, никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, основа плана уже сформирована, однако его ещё предстоит скорректировать по основным направлениям.

Как писал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.