Экономика

Песков отверг всенародное обсуждение плана восстановления экономики РФ

13:33, 03 июня 2020
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Общенациональный план восстановления экономики не предполагает широкого общественного обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отмечая экспертный характер документа.

Нет, никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, основа плана уже сформирована, однако его ещё предстоит скорректировать по основным направлениям.

Как писал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.

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