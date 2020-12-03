Песков не стал озвучивать позицию России по переговорам ОПЕК+

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Россия смогла найти средства для осуществления антикризисных мер, несмотря на финансовый шок и вызовы, с которыми страна столкнулась в условиях пандемии коронавируса. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер Михаил Мишустин.

Финансы многих стран оказались под воздействием мощнейших шоков, в том числе в России. Распространение коронавируса привело к снижению деловой активности, что не лучшим образом сказалось на ценах на нефть, —...