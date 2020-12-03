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Экономика

Песков не стал озвучивать позицию России по переговорам ОПЕК+

13:19, 03 декабря 2020 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию российской делегации на переговорах ОПЕК+, которые состоятся 3 декабря.

По его словам, информацию по итогам мероприятия озвучит вице-премьер Александр Новак.

До этого я не буду ничего предвосхищать, — заявил он в ответ на вопрос, действительно ли российские власти готовы пойти на постепенное наращивание добычи в I квартале 2021 года.

Песков подчеркнул, что решение о судьбе сделки зависит от хода переговоров, передаёт РИА Новости.

Страны ОПЕК+ перенесли запланированную на 1 декабря встречу, на которой предполагалось решить, повышать или нет добычу нефти в начале следующего года. Причиной внезапной паузы стали разногласия внутри альянса и сразу несколько вариантов возможных действий. В марте этого года расхождение позиций закончилось разрывом соглашения и обвалом мировых цен на нефть. Сейчас такой сценарий маловероятен, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Позиции Саудовской Аравии и России близки, и вместе они смогут уговорить остальных участников.

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