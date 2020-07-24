Песков назвал санкции против «Северного потока — 2» неприемлемыми

https://static.news.ru/photo/e437b2a2-cd9d-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Если новые санкции США против строительства «Северного потока — 2» будут формализованы, тогда Россия вместе с партнёрами выстроит стратегию по завершению проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, необходимо посмотреть, будут ли санкции против проекта формализованы. Он подчеркнул, что это вызывает обеспокоенность России и партнёров. В реализации «Северного потока — 2» принимают участие большое количество крупных компаний, отметил Песков.

И мы, и наши партнёры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству. Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определённого анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию исходя из конечной цели — необходимости завершения строительства этого мегапроекта, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что Россия находится в постоянном контакте с европейскими странами, которые имеют отношение к проекту, в первую очередь с Германией. Представитель Кремля подчеркнул, что ему неизвестно, готовилось ли какое-либо совместное заявление от участников проекта.

Путин и Трамп не поднимали тему санкций против строительства «Северного потока — 2» во время телефонного разговора 23 июля.

Вы знаете, что Путин традиционно не поднимает и не является инициатором обсуждения вопроса каких-либо ограничений или санкций в отношении нашей страны или экономических проектов, осуществляемых при нашем участии, — подчеркнул Песков, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что ужесточение санкций Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2» является нарушением международного права. Об этом заявил заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

Палата представителей Конгресса США поддержала ужесточение санкций против газопровода. Конгрессмены одобрили соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год.