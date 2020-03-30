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Российские специалисты предварительно оценили размер ущерба, который понесёт экономика из-за режима самоизоляции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безусловно, просчитывали размер ущерба, — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, любые экономические расчёты носят вторичный характер, потому что сейчас власти обеспокоены только сохранением здоровья своих граждан, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациента выписаны из больниц, девять умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения.

Как писал NEWS.ru, специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский предложил свой вариант выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он считает необходимым развивать предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства и поддерживать и расширять потребительский спрос.