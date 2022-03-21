Первый зампред Банка России Сергей Швецов покидает свой пост

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов решил покинуть свой пост с 21 марта, сообщает «Прайм». По информации агентства, он намерен продолжить карьеру вне Банка России. Швецов проработал в ЦБ больше 20 лет.

Впервые Швецов пришёл в Банк России в 1993 году, до 1996 года он занимал должность заведующего сектором управления международных финансов департамента иностранных операций. В 1996-2001 годах он делал перерыв на четыре года и вернулся в ЦБ уже в 2001 году. Он возглавлял департамент операций на открытом рынке и департамент операций на финансовых рынках. В 2011 году Швецов стал заместителем председателя Банка России. С 2014 года он работал первым заместителем председателя Банка России.

В ЦБ Швецов курировал ключевые направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу.

Источник «Интерфакса» сообщал , что Швецов может войти в наблюдательный совет «Мосбиржи» и возглавить его. Сейчас набсовет возглавляет Олег Вьюгин, который в прошлом также занимал должность первого зампреда ЦБ. В начале марта Наблюдательный совет Московской биржи решил включить Швецова в список кандидатов в свой состав для избрания на годовом собрании акционеров в 2022 году.

Кроме того, правительство в феврале выдвинуло Швецова в наблюдательный совет Сбербанка. Там он займёт позицию независимого директора и будет представлять в том числе интересы Центробанка.

Наша реакция на приход Сергея Швецова исключительно положительная, потому что он профессионал с большой буквы, — сказал глава СберБанка Герман Греф.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной для переизбрания на пост главы ЦБ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.