Перспективы отечественного туризма: стоит ли заходить в сферу инвесторам

Закрытые границы обрушили международный туристический рынок, но зато поспособствовали бурному росту внутреннего туризма. Россия не стала исключением. Ограничение зарубежных поездок сыграло на руку туристической отрасли страны, заставив россиян обратить взор на родные просторы. NEWS.ru разбирался в том, где и как можно было бы отдохнуть с выгодой.

Спрос есть

По данным «Яндекса», доля запросов на внутренние направления в 2020 году в связи с пандемией достигла 70%, в то время как годом ранее запросы по внутренним и международным направлениям были примерно равны. Как сообщили NEWS.ru в «Авито Недвижимость», самыми востребованными направлениями для поездок внутри России за прошедший год стали Краснодарский край, Крым, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Любопытно, что всплеск интереса наблюдается не только на известных, давно существующих морских и горных курортах. Люди открывают для себя и другие направления в поисках нового опыта: отправляются в небольшие сёла, чтобы погрузиться в местный быт; едут на север, чтобы восхититься северным сиянием; останавливаются в кемпингах и глэмпингах, чтобы быть ближе к природе, компенсируя месяцы вынужденного сидения по домам.

Правительство целиком и полностью готово поддерживать развитие туристической отрасли в стране. На недавнем заседании кабмина премьер Михаил Мишустин сообщил о намерении правительства выделить более 1,2 млрд рублей на гранты в сфере туризма с целью повышения качества и разнообразия туристических услуг и создания новых рабочих мест. Уже отобраны 474 кандидата из разных регионов страны на получение грантов, которые предложили на конкурс проекты по постройке модульных гостиниц, организации пунктов проката, разработке аудиогидов, созданию доступной среды для путешественников с ограниченными возможностями.

Кешбэк на туры по России

Один из факторов, который повлиял на рост спроса на туры внутри страны, — государственная программа субсидирования поездок по России. В рамках нового этапа россиянам предлагается возврат 20% стоимости поездки. Хотя в программе участвует ограниченный список туроператоров, отелей и санаториев и к условиям программы пока остаются вопросы, но всё равно — это большой вклад в дело поддержки отечественной туротрасли.

По данным Ростуризма, в 2020 году первыми двумя этапами программы успели воспользоваться 300 тысяч россиян, а за две недели третьего этапа компенсацию за бронирования получили ещё 200 тысяч человек.

По программе туристического кешбэка россияне посещали не только приморские курорты, Москву, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, но и Волгоград, Элисту, Астрахань, Кавминводы, Дербент, Махачкалу, Башкирию.

Следующим этапом туристического кешбэка, вероятно, станет запуск программы поддержки молодёжного туризма этим летом, в рамках которой будет расширен кешбэк для школьников и студентов: эта возможность уже рассматривается.

Какой туристической недвижимостью обзаводиться

Стремительный рост спроса на внутреннем туристическом рынке сильно опережает предложения по многим фронтам, в первую очередь по размещению. Ограниченность отельного фонда на фоне высокой востребованности создаёт удачную ситуацию для предпринимателей: сейчас благоприятный момент для того, чтобы вкладываться в жильё в туристических локациях.

Выбор объектов для инвестирования не ограничивается исключительно отелями, гостевыми домами или хостелами. Всё больше путешественников выбирают возможность остановиться в квартирах, сдаваемых на короткий срок. К плюсам такого размещения гости относят большую обособленность, что было особенно важно на фоне пандемии, независимость, возможность самостоятельно приготовить и хранить еду (что актуально для тех, кто путешествует с маленькими детьми и животными), экономическую выгоду — снять квартиру дешевле, чем жить в отеле.

Для предпринимателей этот сегмент привлекателен в первую очередь невысоким финансовым порогом входа: для того чтобы начать подобный бизнес, потребуется всего около 50 тысяч рублей. Обладать отдельным жильём под сдачу тоже необязательно: сдавать квартиры посуточно можно, воспользовавшись правом субаренды, то есть договорившись с собственником жилья арендовать квартиру на длительный срок и пересдавать её туристам посуточно. Можно начать с аренды нескольких объектов, постепенно расширять предложение, добавляя арендуемые объекты или приобретая квартиры, дома, коттеджи под сдачу на короткий срок в собственность.

Согласно динамике цен на краткосрочную аренду жилья в России, в целом по стране на начало апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 1578 рублей в сутки. Посуточная аренда загородной недвижимости в среднем стала дороже на 29% и составляет 4500 рублей в сутки. Поэтому посуточная аренда становится всё более привлекательной для инвесторов. Сильнее всего за год выросли средние цены на аренду квартир в Крыму — там рост составил 33% по сравнению с апрелем 2020 года. Теперь снять квартиру в Крыму в среднем обойдётся 2000 рублей в сутки. В Приморском крае цена посуточной аренды квартир выросла на 28% и составила 2300 рублей в сутки, в Карелии и Магаданской области цены выросли на 25% и составили 1500 и 2500 рублей соответственно.

В среднем краткосрочная аренда получается в два-три раза выгоднее, чем аренда на долгий срок, но это зависит от нескольких факторов. Квартиры в центре города или вблизи популярных туристических объектов, сдаваемые на короткий срок, будут гарантированно приносить доход, превышающий прибыль от того же объекта в долгосрочном варианте аренды. Но в этом случае также надо учитывать, что эта выгода может иметь сезонный характер. Но даже несмотря на это, в пересчёте на год посуточная аренда получается выгоднее, чем долгосрочная, что позволяет зарабатывать на недвижимости таким методом, — сказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин.

Как сдавать жильё на короткий срок успешно

Можно сделать профессиональные фотографии недвижимости и составить полное описание. Не стесняйтесь привлекать внимание к достоинствам объекта — от местоположения до скидок за длительное проживание, возможности проживания с питомцами, дополнительным услугам — например, включённый абонемент на проезд в местном транспорте, помощь в экскурсионном обслуживании, кейтеринг и т. д.

Выберите площадки, через которые будете сдавать недвижимость. Чем шире она будет представлена в Сети, тем больше шансов на сдачу. Используйте крупные агрегаторы (Booking, Airbnb и т. д.), онлайн-сервисы объявлений, страницы в соцсетях, собственный сайт. Для оптимального управления арендой удобно использовать ченел-менеджер — сервис, который будет собирать информацию о бронированиях на всех площадках и объединять её в единый календарь.

Продумайте ценовую политику. Цена должна формироваться с учётом ситуации на рынке, сезона и, конечно, качества и состояния вашей недвижимости. Перегибы в обе стороны могут оттолкнуть потенциальных клиентов.

Мотивируйте клиентов оставлять отзывы о вашем объекте. Чем больше отзывов, тем лучше агрегаторы будут ранжировать ваш объект в своей выдаче и тем больше шансов, что человек выберет именно ваше жильё.

Где стоит обзаводиться туристической недвижимостью

Помимо традиционных туристических направлений есть смысл рассматривать и новые. В новых локациях, чаще всего вблизи с природными достопримечательностями, «диких» местах или в небольших городах и населённых пунктах, которые заявляют о себе как о развивающихся туристических направлениях, конкуренция пока невысокая, количество предложений ограничено, а спрос набирает обороты. Сейчас самое время занять свободные ниши, обеспечив себе присутствие в потенциально интересных, перспективных местах.

Традиционно популярные направления тоже не стоит списывать со счетов. Конечно, конкуренция в таких локациях, как Сочи, Красная Поляна, Калининград несоизмеримо выше, чем, скажем, в Воронеже или Саратове, но и спрос здесь высокий и постоянный. В этом году, например, собственники сдаваемого в аренду жилья в Сочи отмечали более высокий спрос даже в «низкий» сезон. Зимой 2020–2021 года Сочи посетили 1,3 млн туристов, на 11% больше, чем в предыдущую зиму.

В пользу повышенного внимания к не самым раскрученным туристическим направлениям говорит и намерение России активно развивать туризм в регионах в 2021 году. Перед туристической отраслью ставится амбициозный план по удвоению числа российских отдыхающих в санаториях и профилакториях и утроению количества поездок по стране. При этом российская индустрия гостеприимства признаёт необходимость создания новых объектов для размещения туристов и развития новых достопримечательностей и туристических маршрутов в регионах.

Утверждённая правительством России «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» предусматривает активное развитие туризма практически во всех регионах страны. 72 региона назвали туризм одной из приоритетных отраслей развития. Наряду с «золотым фондом» российского туризма — Краснодарским краем, Санкт-Петербургом, Калининградской областью, Московской областью, городами Золотого кольца — в списке присутствуют и регионы, нацеленные на разные формы туризма. Ценителей экотуризма, активного и приключенческого туризма ждут в республике Алтай, Карелии, Камчатском крае, республике Саха. В Забайкалье развивают конный туризм. Познавательный туризм готовы продвигать в Новосибирске, Твери, Самаре. ЯНАО делает ставку на арктический туризм и уже наблюдает рост турпотока.