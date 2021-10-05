«Перегрелись»: за что россиян обвинили в инфляции

Министерство финансов, объясняя стремительный рост цен на продукты питания, обнаружило «перегрев» на потребительском рынке. Потребителей фактически обвинили в раскручивании инфляционной спирали. Выглядит это так, словно Минфин пытается оправдаться за ошибки в прогнозах. Властям никак не удаётся обуздать инфляцию, говорят экономисты. NEWS.ru узнал, каковы причины происходящего, и выяснил, когда инфляция вернётся к обещанным 4%.

Инфляционный всплеск Минфин объяснил «перегревом» на потребительском рынке. Сам термин «перегрев» появился в документе по основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, пишут «Известия» .

Скорость восстановления деловой активности в России превзошла прогнозы. По мере приближения ситуации на рынке труда к полной занятости это привело к появлению признаков «перегрева» на потребительском рынке, — говорится в документе.

Внутренней причиной такого сценария Минфин считает опережающий рост спроса по отношению к производственным возможностям. Внешними — бюджетно-кредитную накачку денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Указанные факторы, по оценке министерства, формируют «повышенный инфляционный фон».

Lidia Veles/NEWS.ru

Интересно, что ещё весной о потребительском спросе говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Истинные» причины инфляции она тогда усмотрела в 2 трлн рублей, которые, по её мнению, россияне недопотратили в зарубежных поездках. В результате наши соотечественники стали активно тратить деньги, совершая покупки внутри страны. И это привело к тому, что «условно сэкономленные деньги пошли на покупки и разогнали цены».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд экспертов раскритиковал рассуждения Набиуллиной, назвав их попыткой «валить с больной головы на здоровую». Ту же критику теперь вызывает на себя ведомство Антона Силуанова.

Большое «начальство», в данном случае Минфин, оправдывается за несбывшиеся прогнозы по торможению инфляции в России, считает экономист Семён Новопрудский. Ранее монетарные власти говорили, что пик инфляции будет пройден в феврале 2021 года, потом обещали, что это случится ближе к лету.

Безумные локдауны, всюду оказавшиеся бесполезными с точки зрения пандемии и ужасными с точки зрения экономики, накачивание экономики дешёвыми деньгами в прошлом году привели к резкому скачку инфляции во всём мире. На сей раз российская инфляция — часть общемировой, — объяснил эксперт NEWS.ru.

Из-за коронакризиса увеличилась стоимость взаимных поставок и услуг, что отчасти стало следствием паники и неуверенности: а не будет ли новых эпидемических ограничений? И потребители тут ни при чём. В России продолжают падать реальные доходы населения, а само потребление не растёт какими-то гигантскими темпами, отметил Новопрудский. При этом главным инструментом борьбы с инфляцией остаётся повышение ключевой ставки ЦБ.

Доктор экономических наук Никита Кричевский напомнил, что новая порция данных Росстата говорит о том, что торможение роста реальных зарплат в августе продолжилось, а рост потребления (но не инфляции) фактически остановился. И дело вовсе не в том, что «постковидное население принялось налегать на макароны, вследствие чего цены на них выросли».

Причины роста цен, конечно же, в другом. Но главное — не вздумать начать бороться с «продуктовым перегревом», а то перегрев экономический быстро превратится в перегрев социальный, — предупредил экономист в своём Telegram-канале.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с NEWS.ru заметила, что всплеск ажиотажного спроса на продукты питания давно погашен. По итогам 2020 года структура потребления основных продуктовых групп существенно не изменилась. Мы стали есть немного больше мяса (92 кг вместо 90,5 кг), меньше картофеля (56 кг вместо 58,4 кг) и увеличили потребление молочной продукции (272 кг и 264,7 кг соответственно). Подобные структурные изменения сложно назвать кардинальными и способными спровоцировать существенный рост цен, указала эксперт.

Значительная часть возросшего спроса населения «перетекла» на рынок электроники и автотранспортных средств. Но крупные ретейлеры фиксируют не только рост выручки, но и сокращение продаж в натуральном выражении, — рассказала Лебединская.

Наблюдаемая инфляция имеет немонетарный характер и является, скорее, результатом воздействия «факторов предложения». Это курс рубля, тарифы монополий и возросшая на них налоговая нагрузка, а также импортируемая инфляция, перечислила эксперт.

В Минфине отмечают, что признаки «перегрева» частично основаны на временных факторах. Там ждут, что инфляция вернётся к целевому ориентиру в 4% уже в следующем году. И это, как считают экономисты, ещё самый оптимистичный прогноз. По словам Семёна Новопрудского, инфляция постепенно вернётся в таргет ЦБ 4%, только когда «варварские методы борьбы с пандемией перестанут влиять на экономику». Вряд ли это случится раньше второй половины 2022 года. А пока монетарные власти, пытаясь объяснить то, что не в силах исправить, могут продолжать искать причины, а не решения.