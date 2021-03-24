Богатые бедные россияне: кто и как разгоняет инфляцию

Инфляция остаётся актуальной и злободневной проблемой для миллионов россиян. Рост цен сказывается на уровне жизни граждан, и без того потерявших за последние годы заметную часть своих доходов. В ЦБ дают понять, что сами россияне разгоняют инфляцию, отмечая растущий внутренний спрос. Экономисты с этим не согласны. Они называют несколько причин ускорения инфляции, считая одной из главных проводимую в стране экономическую и фискальную политику. О том, кто реально раскручивает маховик инфляции — в материале NEWS.ru.

Согласно последним данным Центробанка, в феврале годовая инфляция ускорилась в основной части российских регионов. Снижение показателя было зафиксировано лишь в Ненецком автономном округе (до 3,3%), Ярославской области (до 4,8%), Приморском крае (до 5%), Чукотском АО (до 2,5%), Амурской и Магаданской областях (до 6,1% и 5,6% соответственно).

Незначительно (не более чем на 0,1%) потребительские цены выросли в Республике Коми (до 5,2%), Республике Саха (до 4,7%), Кировской области (до 5,4%). ЦБ объяснил это сдержанным спросом на продовольственные товары и снижением индексации на отдельные виды услуг. Инфляция осталась на прежнем (январском) уровне в Республике Алтай (4,2%), Томской области (4,2%), а также Сахалинской области (4,8%).

Во всех остальных субъектах РФ цены выросли. Больше всего (на 1% и более) — в Дагестане (годовая инфляция составила 9,7%), Севастополе (5,84%), Карачаево-Черкесской Республике (5,9%), Калмыкии (7,7%), Астраханской области (6,1%).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В числе общих для всей страны факторов, оказавших влияние на динамику годовой инфляции, ЦБ назвал снижение предложения на отдельных продовольственных рынках и увеличение издержек производителей, корректировку демпфера, рост топливных акцизов, перенос в цены товаров прошлогоднего ослабления рубля, а также неравномерное восстановление спроса в отдельных секторах экономики.

О потребительском спросе на днях говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Истинные» причины инфляции она усмотрела в 2 трлн рублей, которые, по её мнению, россияне недопотратили в зарубежных поездках. В результате наши соотечественники стали активно тратить их внутри страны, совершая покупки. И это привело к тому, что «условно сэкономленные деньги пошли на покупки и разогнали цены».

То, о чём говорит глава Центробанка, могло быть правдой, если бы не одно «но». Существует один очень весомый фактор, который ведёт к разгону инфляции, о котором не упомянула госпожа Набиуллина — это печать денег ЦБ, указывает доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

Госдолг в 2020 году вырос на 5,4 трлн рублей, а банки выкупили его значительную часть. Поскольку у них изначально не было необходимых средств, Центробанк напечатал рубли и выдал их банкам в пользование под процент. Банки в убытке не остались: они выкупали долги под процент, превышающий ставку рефинансирования. На этом фоне обвинение населения в разгоне инфляции выглядит очень странным, особенно если учесть, что реальные доходы сократились. Екатерина Федюкович доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия»

Печать денег — самый простой путь закрытия бюджетного дефицита, к нему прибегают не только России, но и в других странах, например, в США. Но в данном случае действия властей и Центробанка вызывают вопросы, поскольку у государства есть накопленные резервы, которые так и остались нетронутыми на счетах, поясняет Федюкович.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Много вопросов к правительству и Центробанку накопилось и у экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского. Он напоминает, что реальные располагаемые доходы россиян падают уже восьмой год подряд. Только по официальным данным, с 2014 по 2020 год это снижение составило 10,6%. В реальности данная цифра в несколько раз выше, считает эксперт. На этом фоне обвинение населения в ускорении инфляции выглядит как попытка «валить с больной головы на здоровую».

Причина роста цен вовсе не в том, что россияне позволили себе купить еду в магазине. Причина кроется в росте издержек производителей, вызванном увеличением налоговой нагрузки, в том числе ростом НДС, акцизов. На протяжении последних лет власть собственноручно повышала издержки производства. Это результат проводимой в стране экономической политики. Владислав Жуковский член президиума Столыпинского клуба, экономист член президиума Столыпинского клуба, экономист

Второй причиной роста инфляции эксперт называет девальвацию рубля. Падение курса нацвалюты автоматически провоцирует подорожание товаров внутри страны.

Когда ваша экономика является открытой, не стоит удивляться, что при падении курса рубля с 61 до 75 рублей за доллар производителям нет смысла продавать в России дешевле, чем на мировом рынке, — сетует экономист.

При этом Жуковский подчёркивает, что курс рубля остаётся искусственно заниженным (что опять возвращает нас к проводимой в стране политике и действиям Центробанка), ведь слабый рубль выгоден бюджету, экспортёрам сырья и крупному бизнесу.

Третьей причиной ускорения инфляции эксперт считает рост цен на сельхозпродукцию на глобальном рынке, вызванный «безумной эмиссией резервных валют». В ответ на глобальный кризис ФРС США, ЕЦБ, Банк Китая, Банк Японии, Банк Англии, Национальный банк Швейцарии суммарно напечатали более 11 трлн долларов. Эти деньги потекли на финансовые рынки, что привело к надуванию пузырей на американском, российском фондовых рынках, увеличению цен на сырьё и сельхозпродукцию, пояснил экономист.

Эффект от роста цен на продовольствие на мировом рынке и девальвации рубля был усилен повышением налогов, монополизацией торгово-проводящих сетей. Можно сколько угодно говорить, что виновниками инфляции стали россияне, покупающие продукты, чтобы просто жить. А, может, проблема просто не в людях, а в руководстве страны? — задаётся вопросом Жуковский.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, основным источником роста инфляции в стране является продуктовая инфляция, а также подорожание непродовольственных товаров, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ЖКХ. Рост цен на некоторые виды продукции (плодоовощную, например) в январе-феврале превысил 10%. Откуда такое увеличение цен на товары сектора АПК? Всё дело в упомянутой выше девальвации.

Импортозамещение у нас в стране очень относительное — ни один вид товаров, включая зерно, у нас не производится полностью на своих исходниках. В зерновом фонде в РФ 40% — это импорт, мы покупаем элитное зерно, чтобы засевать свои поля, используем иностранную технику и запчасти к ней, пестициды, удобрения и т.д. То же самое в птицеводстве (закупается инкубационное яйцо за рубежом), свиноводстве (покупаются племенные животные), в производстве говядины и т.п. На производствах пищевой промышленности используются импортная упаковка, консерванты, специи. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

При этом стоимость ГСМ увеличивается по причине высоких акцизов и неработающего механизма демпфера, платежи по ЖКХ — из-за роста тарифов. Повышается налоговая нагрузка на предприятия и малый бизнес, увеличиваются пенсионные отчисления и т.д. Всё это ведёт к росту затрат производителей, которые вынуждены повышать цены, отмечает Деев.

Эксперт делает вывод, что причины роста инфляции надо искать в зависимости российской экономики от доллара и евро, отсутствии настоящего импортозамещения, а также в фискальной политике государства. Плохо то, что так или иначе через инфляцию россияне из своего кармана оплачивают повышенные требования государства по бюджетным сборам, налогам и акцизам, резюмирует эксперт.