Пенсионерам повысили выплаты по накоплениям

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям. По пожизненным пенсиям НПФ в среднем увеличили их на 5,2% против 6,4% у ПФР, по срочным пенсионным выплатам — на 4,4% против 6,3%, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в прошлом году корректировки выплат были значительно выше — 8% по пожизненным пенсиям и 7,1% по срочным пенсионным выплатам для НПФ и 9,1% по пожизненным и 8% по срочным выплатам для ПФР. Таким образом, речь идёт о результатах ниже темпов инфляции (6,5%).

Сейчас пожизненные или срочные пенсионные выплаты получают граждане, получившие такое право по досрочным основаниям, например, те, кто был на работах с тяжёлыми условиями труда, или жители Крайнего Севера. В прошлом году пожизненные пенсии в ПФР получали 80 тыс. человек, срочные — более 30 тыс. В НПФ корректировка также коснётся несколько десятков тысяч граждан. В то же время ежемесячные выплаты по накопительной части оцениваются как небольшие: у НПФ Сбербанка средняя пожизненная пенсия составляет одну тысячу рублей, у НПФ «Открытие» — 1, 2 тысячи рублей, у «Газфонда Пенсионные накопления» — 1, 3 тысячи рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил точку зрения, что индексации пенсий работающим пенсионерам не будет до 2025 года. Член Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что индексации пенсий нужно «добиваться всеми правдами и неправдами», а многим пенсионерам вообще задолжали деньги по выплатам.