Патрушев: аграрии полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка

Несмотря на текущую ситуацию российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику. Это подтверждают основные экономические показатели. Так, за 8 месяцев индекс сельхозпроизводства составил 104,2%, пищевой промышленности — 104,7%, производства напитков — 103,4%. По всем ключевым отраслям обеспечен устойчивый рост. В Минсельхозе рассчитывают на сохранение позитивной динамики, в том числе за счёт урожая текущего года.

Как заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время правительственного часа выступая в Госдуме, уборочная в стране проходит штатно. Период весенних полевых работ пришёлся на наиболее напряжённый этап пандемии. Несмотря на это, российские аграрии обеспечили проведение посевной кампании качественно и в срок. Посевная площадь в 2020 году составила 79,6 млн га, это на 100 тысяч больше, чем годом ранее.

С 11 июня стартовала уборка урожая. Сейчас уборочная находится в завершающей стадии: обмолочено 90% площадей, с которых собрано 122,5 млн тонн зерна. Осталось убрать 5,6 млн га. Темпы уборки и показатели урожайности в текущем году существенно превосходят прошлогодние. На аналогичную дату в 2019-м году было намолочено 107,8 млн т зерна, — сказал Патрушев.

Всего в этом году ведомство рассчитывает получить более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — не менее 82 млн т, что на 7,5 млн т больше, чем годом ранее.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Согласно предварительной оценке субъектов РФ, в 2020 году будет собрано масличных — до 21,5 млн т, картофеля — более 22 млн т, овощей — свыше 14 млн т, в том числе в зимних теплицах рассчитываем собрать рекордный урожай — 1,25 млн т. В целом, кроме масличных, данные показатели находятся на уровне прошлого года или превышают его.

По словам министра, в 2020 году будет заложено не менее 11,5 тысячи га многолетних плодовых и ягодных насаждений.

Кроме того, как подчеркнул Патрушев, в 58 субъектах уже проводится, а где-то даже завершён сев озимых культур. По прогнозам, его площадь под урожай 2021 года превысит 19 млн га, что на 500 тысяч га больше показателя прошлого года. К настоящему же моменту засеяно 12 млн га.

Успехи российских аграриев позволяют уверенно реализовывать экспортный потенциал в соответствии с задачами «майского» указа президента. Именно поэтому мы обязаны создать достойные условия жизни для тружеников села, которые в буквальном смысле кормят нашу страну и обеспечивают рост показателей внешней торговли, — заявил министр.

Глава Минсельхоза также напомнил, что в текущем году в РФ наблюдались различные погодные аномалии. Так, в отдельных субъектах Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов фиксировались заморозки и засуха. Поволжье и Дальний Восток столкнулись с градами и ливневыми дождями.

В этой связи недобор урожая зерна в таких значимых сельхозрегионах, как Ставропольский и Краснодарский края, составил порядка 5 млн т. Ведомство рассчитывает нивелировать потери за счёт объемов, полученных в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Последствия ливневых дождей на Дальнем Востоке RUSSIA EMERCOM of Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Патрушев видит тему агрострахования в качестве одного из приоритетов отрасли. Он отметил, что за последние годы значительно поменялись подходы к сельхозстрахованию. В частности, с 2019 года возмещение убытков при возникновении ЧС получают только аграрии, застраховавшие свои риски. Основанием для выплаты компенсации является договор страхования.

Действующий механизм позволяет обеспечить максимально эффективное использование средств господдержки. В 2020 году на сельхозстрахование предусмотрено 2,2 млрд рублей, что в 1,5 раза превысило лимит прошлого года.

Кроме того, были внесены коррективы в существующие меры господдержки: с текущего года возмещение затрат включено в «компенсирующую» субсидию, в рамках которой сельхозтоваропроизводители, планирующие страхование посевных площадей, могут получить гарантированное субсидирование из федерального бюджета.

К настоящему времени застраховано 3,4 млн га, то есть порядка 4,5% всей посевной площади. Всего по планам на 2020 год с учётом страхования озимого сева будет застраховано около 6 млн га, то есть 8% от общей площади. Однако таких объёмов, по мнению Патрушева, недостаточно. В этой связи крайне важно, что аграрии сегодня понимают значимость данного инструмента.

Как пояснил NEWS.ru директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, в текущем сезоне производство овощей защищённого грунта демонстрирует значительные успехи, в настоящий момент рост составляет около 20% к аналогичному периоду прошлого года. Одновременно с этим продолжает снижаться импорт, что говорит о продолжении работы над выполнением показателей доктрины продовольственной безопасности.

Мы уже выполняем показатель доктрины по производству огурцов, достигнув 90% самообеспечености, в то же время остаётся задача по наращиванию производства томатов. С учётом текущей динамики, мы ожидаем увеличения уровня обеспеченности внутреннего рынка овощами. Михаил Глушков директор Национального плодоовощного союза директор Национального плодоовощного союза

Такие достижения связаны в том числе с тем, что, начиная с 2015 года в России было создано большое количество тепличных комплексов, подчеркнул он. В 2019-2020 годах продолжают выходить на проектную мощность и вводиться в эксплуатацию те комплексы, которые начали строиться в 2018 году.

Между тем Глушков напомнил, что весной на тепличные овощи довольно ощутимо упал спрос – закрылись рестораны, кафе, гостиницы. А основная финансовая нагрузка на любой инвестиционный проект – это проценты по кредиту.

В 2020 году Минсельхоз ввёл беспрецедентную меру, которая позволяет разрешить переносить уплату тела и процентов по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам на следующий год. Такое происходит впервые за всю историю, и это эффективная антикризисная мера, которая оказала весомую поддержку для всех отраслей, — сказал глава Национального плодоовощного союза.

Тепличный комплекс «Долина овощей» в Липецкой области Александр Авилов/АГН «Москва»

Когда эта мера была реализована, это было значимой поддержкой как для «тепличников», как и для всех инвесторов. Кроме того, в этом году была расширена мера поддержки тепличных комплексов – был пролонгирован льготный кредит с 8 до 12 лет, что позволило уменьшить годовую нагрузку, после чего в качестве дополнительной меры были пролонгированы кредиты, взятые до 2017 года.

В свою очередь председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин заявил NEWS.ru, что текущий сезон для экспортёров развивается удачно.

Мы видим повышенный спрос на российскую продукцию. Во многом благодаря этому вкупе с высоким урожаем мы можем обеспечивать традиционных клиентов, одновременно выходя на новые экспортные рынки. Эдуард Зернин председатель правления Союза экспортеров зерна председатель правления Союза экспортеров зерна

Также динамичному развитию экспорта в этом году способствовали успехи растениеводов, которые позволяют России держать лидерскую планку в мировой торговле.

Помимо этого он отметил растущий спрос со стороны традиционных покупателей российского зерна – Египта и Турции, которые сейчас во многом опережают темпы закупки прошлого года. Основные же конкуренты России на зерновом рынке – Украина и Евросоюз – снизили своё предложение, в то время как РФ набрала хороший темп продаж, что позволяет стране быть безусловным лидером в текущем сезоне.