Патрушев: аграрии полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка

Как заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время правительственного часа выступая в Госдуме, уборочная в стране проходит штатно. Период весенних полевых работ пришёлся на наиболее напряжённый этап пандемии. Несмотря на это, российские аграрии обеспечили проведение посевной кампании качественно и в срок. Посевная площадь в 2020 году составила 79,6 млн га, это на 100 тысяч больше, чем годом ранее.

Всего в этом году ведомство рассчитывает получить более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — не менее 82 млн т, что на 7,5 млн т больше, чем годом ранее.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Согласно предварительной оценке субъектов РФ, в 2020 году будет собрано масличных — до 21,5 млн т, картофеля — более 22 млн т, овощей — свыше 14 млн т, в том числе в зимних теплицах рассчитываем собрать рекордный урожай — 1,25 млн т. В целом, кроме масличных, данные показатели находятся на уровне прошлого года или превышают его.

По словам министра, в 2020 году будет заложено не менее 11,5 тысячи га многолетних плодовых и ягодных насаждений.

Кроме того, как подчеркнул Патрушев, в 58 субъектах уже проводится, а где-то даже завершён сев озимых культур. По прогнозам, его площадь под урожай 2021 года превысит 19 млн га, что на 500 тысяч га больше показателя прошлого года. К настоящему же моменту засеяно 12 млн га.

Глава Минсельхоза также напомнил, что в текущем году в РФ наблюдались различные погодные аномалии. Так, в отдельных субъектах Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов фиксировались заморозки и засуха. Поволжье и Дальний Восток столкнулись с градами и ливневыми дождями.

В этой связи недобор урожая зерна в таких значимых сельхозрегионах, как Ставропольский и Краснодарский края, составил порядка 5 млн т. Ведомство рассчитывает нивелировать потери за счёт объемов, полученных в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Последствия ливневых дождей на Дальнем Востоке

RUSSIA EMERCOM of Russia via globallookpress.com/Global Look Press