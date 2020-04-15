Орешкин оценил меры по поддержке экономики

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что некоторые меры по поддержке экономики работают не так, как задумывалось изначально. Такую точку зрения он высказал на онлайн-совещании с представителями бизнеса.

В выступлении президент очень чётко сказал, что меры не последние, которые сегодня были озвучены, что нужно оценивать достаточность и эффективность мер. Поэтому понимание того, что происходит на местах, сейчас очень важно, для того чтобы этот список мер расширять и донастраивать, — цитирует Орешкина ТАСС.