ОПЕК+ сокращает добычу нефти: что будет с курсом рубля и ценами в магазинах Спасет ли подорожание нефти российский бюджет

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Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман 2 апреля одновременно заявили, что сокращают добычу нефти. С мая и до конца года все вместе они будут ежесуточно качать на 1,7 млн с лишним баррелей меньше, чем планировали. Это должно помочь им повысить цены на дешевевший с ноября ресурс и пополнить свои бюджеты. Удастся ли это и как решение ОПЕК+ отразится на жизни россиян, европейцев и американцев, расскажет NEWS.ru.

Что сделала Россия

Россия продлевает на весь год ранее принятое решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Добыча сократится по сравнению с показателями февраля, пояснил вице-премьер Александр Новак.

Причина — «беспрецедентное давление на рынок неестественных рукотворных факторов», говорит Новак. Он явно имеет в виду понижение цен на нефть, начавшееся в ноябре прошлого года в ожидании глобального кризиса, и санкции, которые ввели против России. Ведь еще 5 декабря Евросоюз отказался от закупок российской танкерной нефти, а в начале этого года крупнейшие покупатели — Германия и Польша — перестали получать нефть и по нефтепроводу «Дружба».

Таким образом, за рядом небольших исключений, Европа отказалась от российского сырья. Кроме того, Евросоюз вместе с США, Канадой, Японией и Австралией ввели ценовой потолок в 60$ за баррель для российской нефти. Это означает, что они не будут обслуживать суда с более дорогой нефтью, идущие из РФ даже в третьи страны.

Что сделали другие члены ОПЕК

Решение России о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки продублировала Саудовская Аравия. Тоже для поддержания стабильности на рынке, заявили власти королевства.

ОАЭ в мае — декабре тоже сократит добычу нефти на 144 тыс. баррелей в сутки, Ирак решил сократить добычу с мая и до конца года на 211 тыс. баррелей. Те же сроки и у Кувейта, который замедлится на 128 тыс. баррелей в сутки. Алжир сократит добычу на 48 тыс. баррелей, а Оман — на 40 тыс. баррелей. Казахстан — на 78 тыс. баррелей в сутки.

В общей сложности и вместе с показателями России это почти 1,7 млн баррелей в сутки. До этого, в ноябре, страны ОПЕК и Россия сократили добычу на 2 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с 2020 года.

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Как это повлияет на нефтяные цены

В ожидании глобального кризиса нефть дешевела, так как страны в такой ситуации могут сильно сократить ее закупки для экономии денег. Но нефтяным государствам хочется продавать свои ресурсы выгодно. Поэтому они сокращают добычу, чтобы создать эффект дефицита нефти и тем самым повысить ее цену.

Но данное решение стало неожиданным для рынка. Оно не соответствует прежней, более осторожной политике ОПЕК. В результате котировки эталонного европейского барреля Brent только за неполный день 3 апреля подскочили сразу на 5% — с 80$ до 84$. И это лишь на новостях, за месяц до реального снижения добычи, говорит аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев. Теперь цены на Brent и российскую Urals будут расти еще несколько месяцев, ожидает гендиректор компании по созданию уникальных нефтегазовых технологий «ВОРМХОЛС Внедрение» Олег Журавлев.

Глава аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев уже отмечает, что традиционная скидка на российскую нефть марки Urals к эталонной марке Brent снижается. И если сейчас Urals продается в среднем по 50–55$ за баррель, то при стоимости Brent выше 80$ можно ждать увеличения цены Urals еще на 10$ за бочку.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров ждет, что Brent скоро подойдет к уровню около 90$, а баррель Urals будет находиться в районе 60$. Ковалев и вовсе допускает рост Brent до 95$ к концу года. В таком случае Urals, вероятно, поднимется выше ценового потолка в 60$. Однако из-за возможного дефицита нефти страны Запада могут повысить и сам потолок, добавляет эксперт. Тогда эта санкция как минимум просто перестанет работать.

Впрочем, только что стало известно, что Япония нарушила собственные санкции и закупает нефть из РФ по цене выше потолка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поможет ли России подорожание нефти

По разным данным, дефицит бюджета за первый квартал этого года составил от 3,3 трлн до 4 трлн руб. Эти рекордные цифры Минфин сначала объяснял резким повышением расходов страны из-за ускоренного заключения ряда контрактов. Но вскоре ведомству пришлось признать сильное падение нефтегазовых доходов из-за упомянутых выше санкций.

Журавлев считает, что повышение цен на нефть несильно изменит ситуацию с дефицитом бюджета: слишком много санкций все еще ослабляют экономику.

Деев тоже считает, что рост нефтяных цен лишь частично компенсирует разрыв в доходах и расходах бюджета России. А одним из инструментов снижения дефицита для российских властей может стать ослабление рубля, чтобы продажа товаров из России за доллары и евро приносила больше рублей в казну. Однако при ослаблении рубля для простых россиян многое подорожает. В первую очередь подскочат цены на импортные товары и те российские, что изготавливают с помощью зарубежных технологий.

Другие эксперты не берутся делать прогнозы из-за того, что треть расходов бюджета остается скрытой и неясно, как они вырастут до конца года.

Что уже происходит с курсом доллара

Курс доллара будто бы решил подтвердить слова аналитика Деева и уже превысил 78 руб. Это случилось впервые с 20 апреля прошлого года. До спецоперации повышение нефтяных цен обычно предвещало укрепление рубля: ожидалось, что западные инвесторы будут повышать спрос на рубли, закупая их и инвестируя в благополучную российскую экономику.

Но теперь мы видим обратную ситуацию: инвесторы ожидают, что Россия не просто сократит добычу, но и ослабит рубль, чтобы получить больше рублей от продажи нефти за доллары. Поэтому, вероятно, уже сейчас инвесторы избавляются от рублей и покупают доллары. А может быть, прямо сейчас это делает российский Центробанк. И рубль слабеет.

Как решение ОПЕК отразится на американцах и европейцах

Для Европы и США ключевым вопросом сейчас является борьба с инфляцией. А растущие котировки нефти этому препятствуют, говорит Деев. Ведь рост стоимости топлива и доставки включают в ценники всех товаров. Значит, на Западе вновь начнут расти цены.

Федор Сидоров, в частности, ожидает, что в США снова подорожает бензин. Для противодействия этому Штаты могут вновь прибегнуть к поставкам топлива из запасов и более существенному увеличению кредитных ставок.