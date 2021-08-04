Олигарх и бывший руководитель компании «Русал» Олег Дерипаска предрёк стагнацию российской экономике в связи с последними действиями ЦБ. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьётся. А чего он добьётся — это возврата к стагнации последних пяти лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал. Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности, — написал миллиардер.

По его словам, при нынешней стоимости долга предприятия не могут создавать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, длительных экспортно-импортных операций и необходимости финансировать подготовку производства. А укрепление рубля на этом фоне лишь увеличивает расходы.

Ранее сообщалось, что спрос на российском рынке кредитования будет падать после возможного решения Центробанка ужесточить процесс выдачи ссуд клиентам. По словам экспертов, рынок кредитования в России сильно перегрет, и спрос на выдачу денежных средств продолжает расти. Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе решение ЦБ может повлиять на возможный отток посетителей банков из-за более тщательной проверки долговых нагрузок клиентов.