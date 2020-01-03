https://static.news.ru/photo/9c93ba2e-2e68-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты прогнозируют новое снижение ставок по ипотеке до исторического минимума. Они могут опуститься до 7-8%.

Но массовой скупки квартир по ипотеке не будет: у россиян почти не растут доходы, что будет сдерживать спрос. В прошлом году ставки по ипотеке снизились до 0,19% годовых, сообщает «Газета.ру». Это произошло, благодаря снижению ключевой ставки.

Совокупный портфель банков увеличился примерно на 17% по сравнению с предыдущим годом и достиг 7,4 трлн рублей. Россияне на этом фоне стали активнее брать кредиты на жильё, но это только в начале года.

В марте доля сделок упала до 8,3% (для сравнения — в январе она составила 18,7%). В следующие месяцы за исключением июля роста также не наблюдалось. На сегодня количество сделок с использованием ипотеки остаётся на предельно низком уровне.

Из-за падения доходов россиян складывается парадоксальная ситуация: ставки по ипотеке заметно ниже, а рынок кредитования стагнирует. Те, кто мог, уже купил себе квартиру в кредит, а следующая волна платёжеспособного населения ещё не созрела. Если ситуация с доходами не ухудшится, то спрос на ипотеку, возможно, начнёт потихоньку расти.

Спрос на новое жильё у населения останется, но на рынке будет много предложений. В частности, от застройщиков, которые готовы выполнить планы нацпроекта до 2024 года — возводить не менее 120 млн кв м жилья.

Поддерживаться спрос будет за счёт госпрограмм. Это и для тех, у кого в семье родился второй-третий ребёнок, дальневосточники, молодые кадры.

Сдерживать спрос на ипотеку будет подорожание жилья, которое обусловлено переходом на эскроу-счета. В минувшем году цена на новостройки и так поднялась от 3 до 29%. В этом году рост может продолжиться. Также рынок рискует столкнуться с ужесточением требований ЦБ, который может ввести повышенные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателей долговой нагрузки заёмщиков и в ипотеке. В итоге давать ипотеку станет менее выгодно, если платёж по ней будет превышать половину дохода заёмщика.

Высокая закредитованность населения, когда новые кредиты идут на рефинансирование предыдущих, также замедлит спрос на ипотечный кредит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя ипотечная ставка на 1 декабря 2019 года упала на 0,21% — до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России. По данным регулятора, в ноябре 2019-го граждане взяли свыше 115 тысяч кредитов на жильё.