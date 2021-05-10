Объём просроченных долгов россиян достиг четырёхлетнего максимума

Объем просроченной задолженности россиян по итогам марта увеличился на 0,7% и стал максимальным с октября 2016 года. Так, к 1 апреля текущего года этот показатель составил 1,023 трлн рублей, в то время как к 1 ноября 2016 года он достиг 1,038 трлн рублей, свидетельствуют данные Центрального банка.
Общий объем долгов россиян перед банками за месяц
При этом объём «просрочек» в общем объёме кредитного портфеля снизился на 0,1 процентного пункта и на начало апреля составил 4,9%.
Ранее стало известно, что объём просроченных задолженностей по кредиткам россиян в марте 2021 года побил исторический рекорд и достиг 151,3 млрд рублей, при этом доля «просрочек» от всей суммы упала до 15,3%.