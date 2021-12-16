Объём денежных переводов из РФ в страны СНГ установил шестилетний рекорд

Объём переводов через платёжные системы из России в страны СНГ в июле — сентябре составил $2,29 млрд. Это стало рекордом за последние шесть лет. Больше всего денег отправили в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ. Одной из причин роста стал приток в РФ мигрантов из Средней Азии.

Одной из причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, в первую очередь за счёт организованного ввоза рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана для восполнения дефицита трудовой силы в строительстве, ЖКХ и других отраслях, — говорится в публикации.

Кроме того, на рост повлияла стабилизация курса рубля, благодаря чему зарплата мигрантов заметно выросла.

В период с июля по сентябрь из России в Узбекистан было отправлено более $1 млрд рублей (увеличение на 34,9%), в Таджикистан — $0,53 млрд (25,5%) и в Киргизию — $0,43 млрд (21,7%).

Согласно данным Минтруда, к августу заявки для въезда были оформлены примерно на 50 тысяч трудовых мигрантов. При этом, по данным МВД, за девять месяцев этого года на учёт было поставлено 9,2 млн человек (в 2020 году — 7,5 млн). Также за этот период было оформлено вдвое больше патентов на работу — 1,6 млн.

Как сообщалось ранее, средний ежемесячный доход мигрантов из Средней Азии в РФ составляет чуть более 47 тысяч рублей. Отмечается, что большинство иностранных работников трудятся за эти деньги от 10 до 12 часов в сутки. Сами бы они хотели получать не менее 77 тысяч рублей в месяц.