Общественная палата заявила о недовольстве детей школьным питанием

Общественная палата провела тематический мониторинг на тему школьного питания и выяснила, что 83% детей недовольны качеством еды в школьных столовых. Ещё 27% школьников считают питание невкусным, 56% учеников говорят, что им не нравятся некоторые блюда в школьном меню, пишут «Известия».

Как сообщила зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, завтраки и обеды в школьных столовых, где нет раздаточной ленты, остывают ещё до прихода учащихся. По её ловам, надо создать понятные алгоритмы общественного контроля, которые помогут родителям лучше следить за организацией питания в учебном заведении.

Согласно данным Отраслевого союза развития социального питания, в ремонте на сегодня нуждаются 82%, или около 30 тысяч, школьных столовых. Из них 3,5 тысячи требуют капремонта. На ремонт всех столовых необходимо 353 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос о создании комплексов школьного питания — «от поля до тарелки». По его словам, при этом нельзя отказываться от борьбы с необоснованным повышением цен в данной сфере.