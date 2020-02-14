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Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля текущего года достигла 2,25 млрд рублей. С прошлого года этот показатель увеличился на 6,5% или на 1,37 млрд рублей.

Согласно данным Росстата, которые предоставили компании, за исключением малых предпринимателей, из общей суммы невыплат на образовавшиеся в 2020 году долги приходится 132 млн рублей, в прошлом году — 1147,2 млн рублей, в 2018 и ранее — 972,1 млн рублей.

Чаще всего проблемы с зарплатой имеют работники обрабатывающих производств, а также сфер строительства, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, охоты, лесозаготовки и транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 млрд рублей, что является историческим максимумом. Причём количество должников стало меньше, но общая сумма долгов выросла на 13%. Судебные приставы в настоящий момент пытаются взыскать платежи по 806 тысячам дел. По мнению партнёра юридической фирмы ФБК Legal Александра Ермоленко, это связано с тем, что у россиян не принято отдавать долги.