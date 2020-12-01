Оборот наличных в РФ упал впервые после начала пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/ff212c56-346d-11eb-be4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём наличных средств, находящихся в обращении россиян, в ноябре 2020 года сократился в РФ впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), передают представители Центробанка.

По данным ведомства, за предыдущие пять месяцев показатель вырос до 12,8 трлн рублей (на 1 октября), но в ноябре он упал на 41,9 млрд рублей. Сокращение оборота связано с изменением реакции населения на ситуацию с COVID-19 и вводимые в связи с пандемией ограничения, передаёт «Экономика сегодня».

По мнению управляющего директора по валидации Юлии Беликовой, сокращение объёма наличных связано с сезонным фактором. По её словам, изъятие из обращения бумажных денег произошло во второй половине ноября, так как в первые две недели месяца наблюдался рост.

Россия вошла в пятёрку лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. Страна лидирует по числу платёжных операций с помощью пластиковых карт, интегрированных в мобильные устройства. Две трети населения отказались от наличных из опасений подхватить коронавирус. Во II квартале текущего года, по данным Центробанка, доля безналичных платежей в стране выросла до 69%. Кроме России самые быстрые темпы перехода на безналичный расчёт показали Канада, Австралия, Великобритания, Румыния.

Главная причина отказа от наличных — коронавирус, который, по заявлению ВОЗ, переносится с помощью бумажных купюр. К тому же в период весеннего карантина получили развитие службы доставки, интернет-сервисы, онлайн-развлечения, оплата по которым происходит только картой.

Ранее NEWS.ru предупреждал, что Банк России рекомендовал кредитным организациям установить лимиты на выдачу наличных денег через кассы магазинов при совершении покупок. Ежедневный лимит для физлиц предложено определить в 5 тысяч рублей, ежемесячный — в 30 тысяч рублей.