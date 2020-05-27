Новым президентом банка БРИКС стал Маркус Троихо

https://static.news.ru/photo/4f85f6f8-a022-11ea-bd73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcos Troyjo/twitter.com

Главой Нового банка развития (НБР) БРИКС избран бразильский представитель Маркус Троихо.

Решение о его назначении было принято на специальном заседании совета управляющих НБР, которое прошло в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Троихо вступит в должность 7 июля 2020 года. До него этот пост занимал представитель Индии Кундапур Ваман Каматх, бывший президентом банка с 2015 года, передаёт ТАСС.

Совет управляющих Нового банка развития (НБР) единогласно избрал господина Маркуса Троихо президентом НБР с 7 июля 2020 года в полном соответствии со статьями соглашения Нового банка развития и его процедурами, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что запланированные на 21–23 июля встречи на высшем уровне БРИКС и ШОС перенесены на более поздний срок. Даты определят в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе Кремля.