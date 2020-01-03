https://static.news.ru/photo/153f5b52-2eac-11ea-a534-fa163e074e61_660.jpg Амстердам, Нидерланды Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Пребывание туристов в столице Нидерландов Амстердаме с 2020 года стало им обходиться дороже примерно на €3 за ночь. Новый налог появился в качестве прибавки к действовавшей ставке в 7% от стоимости жилья.

По 10% за ночь теперь платят гости города, которые выбирают бронирование через Airbnb, сообщает The Telegraph.

Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Нидерландов снизит скоростной лимит на многих автомагистралях страны до 100 км/ч. Меру введут с целью снижения выбросов оксида азота в атмосферу. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что такое решение никому не нравится, отметив, что сам расстроен скорым исчезновением ограничения скорости в 130 км/ч. При этом политик назвал инициативу важным шагом.