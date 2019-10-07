https://static.news.ru/photo/515bb150-e954-11e9-b4d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Средняя стоимость новостроек в городах России с августа 2018 года по сентябрь 2019 года выросла на 11,9%, до 72,8 тысячи рублей за 1 кв. м. Это привело к увеличению стоимости и вторичного жилья в среднем на 8%, до 65,8 тысячи рублей за 1 кв. м.

Цены на новостройки растут с конца 2017 года. Их значительный рост должен остановиться в декабре 2019 года, сообщает газета « Известия ».

Эксперты издания отмечают, что рост цен вызван переходом строительной отрасли на проектное финансирование — эскроу-счета.

Ранее News.ru сообщал, что рост цен на жильё обеспокоил Центробанк. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что рост ипотечного кредитования должен идти параллельно с ростом жилищного строительства, потому что в противном случае это приводит к повышению цен на жильё. Она подчеркнула, что за семь месяцев 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов в России вырос на 9,5%.