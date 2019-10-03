https://static.news.ru/photo/9e2e7a7e-e68b-11e9-9236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что рост ипотечного кредитования должен идти параллельно с ростом жилищного строительства, потому что в противном случае это приводит к повышению цен на жильё.

Важно, чтобы строительство жилья также росло, иначе тот рост ипотеки, который есть, выльется в рост цен, — цитирует РИА Новости Юдаеву.

Она подчеркнула, что в этом году уже наблюдается 7-процентный рост цен на новостройки, и за ситуацией нужно следить, поскольку за семь месяцев портфель ипотечных жилищных кредитов в России вырос на 9,5%. В следующем году Центробанк ожидает увеличения рынка ипотечного кредитования на 20%.

Как писал News.ru, эксперты прогнозируют резкое увеличение числа обманутых дольщиков в России, так как 637 застройщиков не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. По словам члена президиума «Опоры России» Дмитрия Котровского, реестр дольщиков, оставшихся без долгожданных квартир, может увеличиться минимум в два раза — до 400 тысяч человек.