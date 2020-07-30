НОВАТЭК полностью привлечёт финансирование для «Арктик СПГ — 2» в 2021 году

https://static.news.ru/photo/2983d48a-d276-11ea-ad17-fa163e074e61_660.jpg Фото: neftegaz.ru

Российская газовая компания НОВАТЭК планирует завершить работу по привлечению финансирования для проекта «Арктик СПГ — 2» в 2021 году. Об этом заявил заместитель председателя правления предприятия Марк Джитвэй во время телефонной конференции.

Продолжается работа по привлечению внешнего финансирования для проекта. Верим, что она будет завершена в 2021 году, — цитирует ТАСС топ-менеджера.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может инвестировать деньги в проект «Арктик СПГ — 2» через Фонд национального благосостояния. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

«Арктик СПГ — 2» — второй проект НОВАТЭКа, связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Его планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Предполагается построить три технологические линии. Капитальные затраты оцениваются в $20–21 млрд.