https://static.news.ru/photo/3aec340e-d57b-11e9-95ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: АРКТИК СПГ 2/ВКонтакте

Россия может инвестировать деньги в проект «Арктик СПГ — 2» через Фонд национального благосостояния (ФНБ), рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Мы имеем опыт вложения средств ФНБ в «Ямал СПГ». «Арктик СПГ — 2» — продолжение его. Мне кажется, что там и интерес частных инвесторов будет большой. Если будет необходимо участие государства, чтобы «подстимулировать» такой интерес частных инвесторов, мы это сможем сделать. Возможно, через ФНБ, — передаёт слова чиновника корреспондент News.ru.

«Арктик СПГ — 2» — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Его планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Предполагается построить три технологические линии. Капитальные затраты оцениваются в $20–21 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что Внешэкономбанк может выделить средства на возведение одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов. Об этом рассказал глава российского правительства Дмитрий Медведев.