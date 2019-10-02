Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия способна конкурировать на газовом рынке в Европейском союзе при отсутствии «газовой дубинки из-за океана», заявил глава Минэнерго Александр Новак.

На сегодняшний день мы видим «газовую дубинку» со стороны, наверное, из-за океана в большей степени, — сказал министр во время Российской энергетической недели.

Он подчеркнул, что Россия обладает огромной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и низкими ценами, передаёт РБК.

Как ранее писал News.ru, Новак сообщил, что «Газпром» в 2019 году немного снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не изменит.

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