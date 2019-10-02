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Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что «Газпром» в 2019 году немного снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не изменит. Россия по-прежнему занимает 37% газового рынка Европы, а через полтора месяца будет завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который напрямую свяжет компанию с европейскими потребителями.

Объём поставок в Европу снизится на несколько миллиардов кубометров, — цитирует «Интерфакс» выступление Новака на Российской энергетической неделе. В начале сентября «Газпром» сообщал, что за восемь месяцев этого года поставил...