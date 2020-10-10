Новак спрогнозировал рост доли РФ на мировом рынке СПГ до 25%

https://static.news.ru/photo/2b3b505a-0bd3-11eb-830f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2025 году производство сжиженного природного газа (СПГ) в России превысит 68 млн тонн в год и в перспективе доля страны на мировом рынке достигнет 25%. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, за последние 10 лет потребление СПГ в мире росло в разы быстрее, чем добыча природного газа, а количество стран его импортирующих выросло вдвое. Согласно прогнозу, к 2030 году мировой спрос на СПГ должен вырасти до 580 млн тонн ежегодно, а его доля в мировой торговле к 2035 году — до 52%.

Новак отметил, что в 2018 году произвела свыше 40 млрд кубометров газа в виде СПГ, что почти вполовину больше, чем годом ранее. Потенциал РФ на мировом рынке обеспечивает обладание пятой частью всех подтверждённых запасов. Кроме того, удачное географическое расположение России позволяет ей быстро доставлять СПГ потребителям как в Европе, так и в Азии. Кроме того, большие надежды возлагаются на Северный морской путь, который в будущем станет ключевым маршрутом по доставке СПГ потребителям, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия в июле поставила в Китай рекордный объём СПГ — 717 млн кубометров. Того удалось достичь благодаря выходу российских заводов СПГ из плановых ремонтов и запуску навигации по Севморпути.