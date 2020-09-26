Россия в июле поставила в Китай рекордный объём СПГ

https://static.news.ru/photo/65225312-019d-11eb-9d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июле Россия нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай до рекордного значения — 717 млн кубометров. Этого удалось достичь благодаря выходу российских заводов СПГ из плановых ремонтов и запуску навигации по Северному морскому пути.

По поставкам СПГ на китайском рынке с большим отрывом лидирует Австралия (3,279 млрд кубометров СПГ в июле). На втором месте — Малайзия (913 млн кубометров), на третьем — Индонезия (759 млн кубометров), на четвёртом — Россия. Поставки российского СПГ в Китай в этом месяце в два раза превзошли поставки трубопроводного газа (379 млн кубометров). Кроме того, России по поставкам СПГ в Китай удалось обойти своего главного конкурента — Катар, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Суммарно в июле Китай закупил 5,957 млн тонн, или 7,828 млрд кубометров, СПГ, что на 16% больше, чем годом ранее, и на 18% больше, чем в июне.

Из-за ремонтных работ и общего снижения производства в июне Россия доставила в Китай лишь 265 млн кубометров СПГ, опустившись на шестое место по объёму поставок. А с учётом того, что в июле сахалинский завод работал не в полную силу, есть основания ожидать дальнейшего роста поставок в статистике за август.

Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года РФ опередила Соединённые Штаты Америки по поставкам сжиженного природного газа в КНР. Объём полученного Пекином сырья составил 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период 2019-го. В месячном выражении показатели выросли на 20,7%. Одновременно с этим импорт СПГ из США в июне 2020-го — 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с маем текущего года. В июне 2019-го Белый дом не поставлял СПГ в Поднебесную. Общий импорт СПГ в КНР в июне составил 5,79 миллиона тонн, примерно на 29% превысив показатель годичной давности.