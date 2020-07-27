Россия обогнала США по поставкам СПГ в Китай

https://static.news.ru/photo/f77a1282-cfd8-11ea-bac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РФ в июне 2020 года опередила Соединённые Штаты Америки по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Объём полученного Пекином сырья составил 396 тысяч тонн против 67 тыс. т. за аналогичный период 2019-го. В месячном выражении показатели выросли на 20,7%.

Одновременно с этим, импорт СПГ из США в июне 2020-го — 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению маем текущего года. В июне 2019-го Белый дом не поставлял СПГ в Поднебесную, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Общий импорт СПГ в КНР в июне составил 5,79 миллиона тонн, примерно на 29% превысив показатель годичной давности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сделка с ОПЕК+ привела к тому, что страны, подписавшие соглашение, в том числе и Россия, снизили экспорт чёрного золота, что сделало их сырьё дороже. При этом Соединённые Штаты получили новые возможности. Такие данные приводит Refinitiv Eikon и европейские трейдеры.