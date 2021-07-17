Назван срок выхода России на докризисный уровень добычи нефти

Россия может выйти на докризисный уровень добычи нефти не раньше мая 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Принято решение для рынка восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня, — сообщил вице-премьер.

Также он отметил, что данное решение поможет дать дополнительно в 2021 и 2022 годах около 21 млн тонн нефти. Если взять среднюю цену в $60 за баррель, то казна страны пополнится на 400 млрд рублей. При этом ситуация на рынке нефти может постепенно стабилизироваться.

На сегодняшний день на рынке наблюдается повышенный спрос на нефть и нефтепродукты. Скорее всего после встречи ОПЕК+ в начале сентября могут быть приняты новые меры, которые скорректируют нефтяной рынок, заключил Новак.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ утвердили новые уровни добычи нефти. Страны ОПЕК+ будут наращивать уровень добычи нефти до полного восстановления и оценят ситуацию к декабрю 2021 года.