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Министр энергетики России Александр Новак считает, что прогнозировать цену нефти в условиях напряжённости на Ближнем Востоке пока крайне сложно, нужно продолжать наблюдать за ситуацией.

Я бы сейчас не взялся прогнозировать ситуацию на рынке, поэтому надо смотреть как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что при необходимости страны — члены ОПЕК смогут собраться на внеочередную встречу из-за ситуации с Ираном, но пока нужно понаблюдать за развитием событий.

Как писал NEWS.ru, многие компании, предоставляющие услуги по перевозке нефти из стран Персидского залива в другие государства, повысили цены после иранских ракетных ударов по базам в Ираке. Стоимость транспортировки нефти на танкерах из указанного региона в Китай, в частности, выросла в некоторых случаях на 14%. Как отмечают эксперты, одна из причин роста цен — повышение расценок страховых компаний из-за роста напряжённости в регионе.