Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал газопровод «Турецкий поток» одним из флагманских российско-турецких проектов.
Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твёрдому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнёрства, — сказал Новак.
Кроме того, он выразил слова благодарности президентам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану,
Как ранее писал NEWS.ru, в Стамбуле завершились переговоры президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали накопившиеся вопросы чуть больше полутора часов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен