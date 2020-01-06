https://static.news.ru/photo/52bd4628-3218-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал газопровод «Турецкий поток» одним из флагманских российско-турецких проектов.

Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твёрдому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнёрства, — сказал Новак.

Кроме того, он выразил слова благодарности президентам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, в Стамбуле завершились переговоры президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали накопившиеся вопросы чуть больше полутора часов.