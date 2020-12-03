Норвегия заподозрила РФ и КНР в шпионаже за нефтяным сектором

https://static.news.ru/photo/63320ee4-3587-11eb-956f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/Global Look Press

Россия и Китай занимаются сбором данных о нефтяном секторе Норвегии. К такому выводу пришли в норвежской Полицейской службе безопасности.

Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе, — цитирует заявление ведомства ТАСС со ссылкой на газету Dagens Næringsliv.

В службе полагают, что разведки России и Китая интересуются государственными и частными компаниями, технологическими сообществами при исследовательских институтах и университетах, а также официальными ведомствами Норвегии. В сообщении говорится, что людей, связанных с нефтяным сектором, якобы могут попытаться завербовать в качестве источников информации.

Между тем посольство России в Осло отметило, что в заявлениях Полицейской службы безопасности Норвегии нет ничего нового, и подчеркнуло, что эта «примитивная пропаганда продолжается уже многие годы».

Власти Норвегия не первый раз выступают с подобными обвинениями в адрес РФ. В августе гражданин страны был задержан в Осло по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Сообщалось, что он несколько раз «встречался с офицером российской разведки». После этого Норвегия выслала российского дипломата.

Ранее правительство Словакии выслало из страны российского дипломата. Об этом сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Он уточнил, что решение было принято 22 ноября после изучения информации, полученной от военной разведки. По его словам, представитель России покинул территорию страны в течение 48 часов. При этом он отметил, что между республикой и РФ сложились «стандартные отношения». Премьер добавил, что государство неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и ЕС, писал NEWS.ru.