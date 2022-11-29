Ниши ушедших из России брендов начали активно заполнять местные марки Глава консалтинговой компании Клапша: в России растет число универмагов с локальными брендами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Место ушедших из России иностранных брендов одежды занимают российские марки, рассказал журналу «Компания» гендиректор консалтинговой компании Дмитрий Клапша. Он также отметил другую тенденцию — рост числа мультибрендовых дизайнерских универмагов для локальных брендов. По его словам, такие магазины сейчас располагают близко друг к другу — по аналогии с фудкортом. Эксперт отметил, что благодаря широкому ассортименту им удаётся привлечь много покупателей.

Сейчас набирает популярность история, когда небольшие российские мультибренды представлены на одной локации. <...> Что-то вроде фудкорта, но в одежде. Бренды, которые там находятся, получают трафик — просто потому, что туда идут люди. А покупателей в свою очередь привлекает широкий ассортимент, — объяснил Клапша.

Глава консалтинговой компании считает, что в будущем формат «фудкортов» с одеждой будет набирать популярность и подобные площадки будут появляться в большем числе российских торговых центров.

Торговая сеть ZARA, принадлежащая группе компаний Inditex, продолжит коммерческую деятельность в России, но под другим названием — «Новая мода» (New fashion). Российский офис, предположительно, будет работать под руководством ливанского бизнесмена. Отмечается, что в бутиках будут представлены не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с ZARA в Inditex Group.