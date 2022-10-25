Бренд ZARA продолжит работу в России под новым названием «Известия»: ZARA продолжит работу в России под названием «Новая мода»

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Торговая сеть ZARA, принадлежащая группе компаний Inditex, продолжит коммерческую деятельность в России, но под другим названием — «Новая мода» (New fashion), передают «Известия» со ссылкой на источник. Российский офис, предположительно, будет работать под руководством ливанского бизнесмена.

Отмечается, что в бутиках будут представлены не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с ZARA в Inditex Group.

Ранее сообщалось, что Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из дружественной для России страны Юго-Восточной Азии или Персидского залива и этот процесс займет от полугода до одного года. По словам экспертов, Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать занимаемые площади минимум до мая 2023 года, и не исключает возможности возобновить работу в стране после завершения специальной военной операции на Украине. Кроме того, большинство российских арендодателей не настроены расторгать договоры с Inditex и на это идут в основном собственники торговых центров, которые уже нашли замену испанскому фешен-ретейлеру.

По данным СМИ, Inditex намерена получить около $200 млн за продажу своей сети магазинов в России. Как утверждают сотрудники компании, руководство пообещало им, что они вернутся к своим обязанностям весной 2023 года. В то же время работники утверждают, что с российского рынка окончательно уйдут такие марки, как Massimo Dutti и Zara Home, которые были признаны наименее прибыльными.