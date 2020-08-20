«Непогода нынче в моде»: губительная засуха в ЕС стала выгодной для России

Урожаи зерновых на территории Евросоюза снизились вследствие неблагоприятной погоды, при этом хлеборобы России словно наперекор всему продолжают наращивать объёмы сбора пшеницы. Растёт также и экспорт этой культуры на традиционные еврорынки. Причём по этому показателю наша страна уже проявила себя в качестве мирового лидера. И этот тренд обещает продолжаться, сообщает крупнейшее информагентство Bloomberg. Стоит напомнить, что ещё в мае американский Минсельхоз предсказал РФ один из самых лучших урожаев в истории — свыше 77 млн тонн пшеницы.

Как известно, Необъятная уже поставляет зерно более чем в 100 стран мира. По оценкам Минсельхоза США, экспорт в текущем сезоне вырастет на 10%. Россия наращивает поставки на традиционные рынки ЕС, такие как Северная Африка и Ближний Восток.

Интересно, что, едва обогнав Россию и став ведущим экспортёром, Евросоюз опустится в этом году на третье место — ведь посевы побили засуха и наводнения. Однако, по данным Министерства сельского хозяйства США, у других ключевых поставщиков ситуация иная: Канада вышла на рекордный объём продаж, Австралия нарастит экспорт уже через четыре года, а Россия вернёт себе первое место, сообщил Bloomberg .

Американские аналитики постепенно повышают свои оценки, поскольку сбор урожая продолжается, и ожидается, что он станет вторым по величине в истории страны. В настоящее время РФ господствует на ключевом египетском рынке, опередив в этом году французов и румын, пишет Иносми.ру со ссылкой на экспертов США. Причём на российское зерно приходится целых три четверти египетских зернозакупок.

Так как Россия наращивает поставки на традиционные рынки ЕС, такие как Северная Африка и Ближний Восток, у неё может остаться меньше зерна для поставок в Азию, что положительным образом скажется уже на продажах Австралии, предположила президент компании Strategie Grains Андре Дефуа.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZBGlobal Look Press

Но любопытно ещё вот что. В США полагают, что в 2028 году Россия сможет контролировать до 20% глобального экспорта зерна. На Западе при этом опасаются, что РФ будет использовать ограничения на экспорт пшеницы как очередное «политическое оружие».

Источником прогноза США является отчёт OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, подготовленный ОЭСР, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Данный прогноз относится не к мировому экспорту зерна, а к экспорту пшеницы, и в этом отношении является обоснованным, объяснил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС) Денис Терновский.

20% от мирового экспорта пшеницы в 2028 году — это немногим более 40 млн тонн. Учитывая, что российский экспорт в 2019-м составил 32 млн тонн, а федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» предусмотрен рост поставок в 1,5 раза уже к 2024 году, прогноз вполне реален и, надеюсь, он будет превзойдён. Денис Терновский ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС) ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС)

В целом, конечно же, погода является важнейшим фактором производства зерна. Достаточно вспомнить 2010 год, когда из-за неурожая, вызванного засухой в России, было произведено почти на 40% меньше зерна, чем в 2009-м. В этом году в Европе из-за засухи и наводнений могут недосчитаться до четверти урожая прошлого года. Ведущий европейский экспортёр — Франция — может вдвое сократить поставки пшеницы на внешний рынок, прогнозируют опрошенные аналитики.

Засуха для России

Между тем стоит отметить, что не всё хорошо сейчас и в самой России. Из-за чрезвычайно жаркого лета в отдельных российских регионах полностью погибли посевы. Сложнее всего в нынешнем году складывается обстановка на Урале и в Сибири.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В некоторых южных регионах России в этом сезоне засуха негативно отразилась на урожайности зерновых. При этом по мере продвижения на север она достаточно высока. В некоторых хозяйствах урожайность пшеницы достигла 50 центнеров (среднемировая — около 35 центнеров, среднероссийская — около 25 центнеров).

Засуха 2020 года затронула южные регионы страны, которые ориентированы на производство зерна на экспорт. Но негативные прогнозы сменились оптимистичными, когда стала ясно, что в Центральной России и Поволжье будут рекордные урожаи зерна. Таким образом, мы не потеряли в общем объёме производства зерна, а наоборот, получили рост экспортного потенциала, — сказал эксперт РАНХиГС.

Отрицательное влияние засухи и динамичности погодных явлений в целом может значительно отразиться на урожайности зерновых в отдельных регионах или хозяйствах, но в масштабах страны она будет компенсироваться размерами и многообразием климатических зон, рассказали NEWS.ru опрошенные эксперты.

При этом неустойчивые погодные явления грозят отрицательно сказаться на возможностях ЕС. Хотя, безусловно, в перспективе Европа сможет более успешно адаптировать своё сельское хозяйство, в том числе производство зерна, к динамичности погодных явлений. Однако, по мнению специалистов, если процесс адаптации к динамичности климатических процессов затянется, то ЕС будет восприниматься странами-импортёрами зерна как ненадёжный поставщик, вследствие чего они переключатся на более устойчивые источники поставки, в том числе на Россию.

Между тем временные трудности ЕС, связанные с поставками зерна на мировой рынок, не могут являться надёжным фактором развития экспортной политики России, убеждён профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его мнению, для устойчивого развития экспортного потенциала целесообразно опираться на рост урожайности, объёмы и качество зерна, надёжность поставок, сбалансированную ценовую политику и т.п.

Россия имеет большой потенциал для того, чтобы занять лидирующие позиции на мировом рынке зерна. В первую очередь это касается рынка пшеницы. По разным данным, доля России в мировом производстве зерна составляет 15%. При существующих темпах роста урожайности зерновых (около 1,5 % в год), расширения посевных площадей и спроса со стороны мирового рынка зерна к 2028 году Россия сможет занять не менее 22% мирового рынка зерна. Ибрагим Рамазанов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Однако, по его словам, вовлечение зерна (не только) в геополитические игры может лишь навредить развитию зерноэкспорта. Поэтому, полагает Ибрагимов, нашей стране, наоборот, целесообразно демонстрировать себя как политически надёжного поставщика зерна на мировой рынок.

У России гигантский потенциал, и если бы мы этого захотели, мы бы это, конечно, смогли сделать. Для этого есть все необходимые теоретические условия, а вот с практической точки зрения где-то не хватает организации производства, семеноводства, продаж в конце концов. Владимир Упелниек директор ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН директор ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН

Экспорт зерна, говорит Упелниек, связан с качественным злаком, и чтобы иметь качественное зерно, нужно разрабатывать высококачественные сорта.

Вот эти сорта у нас есть, у нас всегда считалось самое лучшее качество пшеницы в мире. У нас и у Канады. И многие канадские сорта пшеницы были выведены на основе российского генофонда. Поэтому потенциал России в этом плане очень большой. Наша селекция очень престижная и во всем мире котируется, но организационные вопросы, прежде всего научные, хромают. В этом плане, если мы вот это подтянем, то вполне можем выйти на первое место, — резюмирует он.

Капризы погоды нам только в помощь. Как поётся в знаменитой песне в фильме «Мэри Поппинс, до свидания»: «изменения в природе происходят год от года, непогода нынче в моде, непогода, непогода».