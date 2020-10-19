Немецкий депутат: без «Северного потока — 2» ФРГ окажется в темноте

https://static.news.ru/photo/21b244b0-1283-11eb-b93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Реализация проекта «Северный поток — 2» необходима для Германии в целях обеспечения энергоснабжением на долгие годы. Об этом заявил депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

По его словам, отказ от строительства газопровода и переход на поставки голубого топлива из США неизбежно приведут к стремительному росту цен на энергоснабжение. Пострадавшими в такой ситуации окажутся рядовые граждане Германии, уже потерявшие в доходах из-за пандемии коронавируса, отметил Линдеманн в интервью «Вечерней Москве».

Только более дешёвые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен «Северный поток — 2». Потому что без российского газа немцы будут в темноте, — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что уже сейчас в Германии электричество и энергия стоят вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Германии Хайко Маас заверил: проект «Северный поток — 2» обязательно будет реализован, вопрос лишь в сроках окончания проекта. Министр также отметил, что отношения Германии и России останутся непростыми, добавив, что страны ЕС продолжат оказывать давление на РФ в случае неприемлемых действий со стороны Москвы.