https://static.news.ru/photo/51b2c190-4f6e-11ea-be8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Нефтяники ожидают удешевления рублёвой бочки из-за продажи Сбербанка правительству. По их мнению, на рынок выйдет много долларов и укрепит рубль, что скажется на доходах от продажи нефти.

Своими опасениями поделились «Сургутнефтегаз» и «Зарубежнефть» на совещании с министром энергетики Александром Новаком. Правительство покупает у Центробанка Сбербанк за счёт средств Фонда национального благосостояния. Тот, в свою очередь, наполняется за счёт сверхдоходов от продажи нефти в долларах, пишет Reuters.

Покупка банка произойдёт по рыночной цене — за 2,5 трлн рублей. То есть для сделки понадобится продажа большого объёма долларов на рубли, что может укрепить российскую валюту.

Средства от продажи банка хотят пустить на финансирование социальных инициатив, изложенных президентом в послании Федеральному собранию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка России. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.