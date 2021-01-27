Нефтеперерабатывающие заводы в РФ остались без заказов

https://static.news.ru/photo/866a018a-6068-11eb-96c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Объём загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России в 2020 году упал до 10 лет. После введённых весной прошлого года ограничений, вызванных коронавирусом, снизилось потребление топлива.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство со ссылкой на данные Argus отмечает, что оставшись без заказов, многие заводы вынуждено ушли на длительные ремонтные работы.

Поставки нефти на российские НПЗ в 2020 году по системе «Транснефти» упали на 12,5 млн тонн (до 233,65 млн тонн). Эксперты отмечают, что для НПЗ привлекательнее внутреннего рынка оказалась экспортная альтернатива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запасы бензина на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в России снизились на 27%, до 1,18 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. Текущие показатели являются самыми низкими с 2015 года.