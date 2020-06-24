Нефтегазовым регионам РФ предрекли «долговую яму» из-за мирового кризиса

Нефтегазовым регионам России придётся наращивать долги из-за падения цен на нефть и сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так считает эксперт по региональным финансам, доцент Волгоградского государственного университета Карэн Туманянц.
Нефтегазовыми считаются субъекты РФ, на территории которых доля налогов с ОКВЭДом «добыча сырой нефти и природного газа», которые уплачены во все уровни бюджетов, составляет более половины. Под этот критерий попадают 14 регионов. Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий АО, Астраханская, Тюменская, Томская, Иркутская, Оренбургская области, республики Удмуртия, Коми, Татарстан, Башкортостан, Якутия, а также Пермский край.
Эти субъекты, вероятно, сильно пострадают из-за мирового кризиса цен на нефть. В случае, если в их казне не была предусмотрена «подушка безопасности», властям придётся активно наращивать заимствования. чтобы удержать регион «на плаву»,
Несмотря на право региона создавать собственные резервные фонды, по моим сведениям, ни один из регионов им не воспользовался. Поэтому «подушка» — это, скорее, урезание инвестиционных и прочих необязательных статей расходов в уже утвержденных бюджетах. Но её не хватит на балансировку доходов и расходов, поэтому придётся брать в долг. Долг будет наращиваться за счёт банковских кредитов и выпуска облигаций, — отметил эксперт.
Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.
После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.
Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что на данный момент цены на нефть сбалансированы и сохранятся на текущих уровнях. Средняя цена на Urals в мае, по данным Минфина, составила $31,03 за баррель. В апреле она составляла $18,22 за баррель. Стоимость нефти в мае 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года ($70,93 за баррель), писал NEWS.ru.
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