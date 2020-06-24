Нефтегазовым регионам РФ предрекли «долговую яму» из-за мирового кризиса

https://static.news.ru/photo/e16ad820-b636-11ea-b194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Нефтегазовым регионам России придётся наращивать долги из-за падения цен на нефть и сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так считает эксперт по региональным финансам, доцент Волгоградского государственного университета Карэн Туманянц.

Нефтегазовыми считаются субъекты РФ, на территории которых доля налогов с ОКВЭДом «добыча сырой нефти и природного газа», которые уплачены во все уровни бюджетов, составляет более половины. Под этот критерий попадают 14 регионов. Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий АО, Астраханская, Тюменская, Томская, Иркутская, Оренбургская области, республики Удмуртия, Коми, Татарстан, Башкортостан, Якутия, а также Пермский край.

Эти субъекты, вероятно, сильно пострадают из-за мирового кризиса цен на нефть. В случае, если в их казне не была предусмотрена «подушка безопасности», властям придётся активно наращивать заимствования. чтобы удержать регион «на плаву», объяснил Туманянц в интервью интернет-изданию oilcapital.ru.

Несмотря на право региона создавать собственные резервные фонды, по моим сведениям, ни один из регионов им не воспользовался. Поэтому «подушка» — это, скорее, урезание инвестиционных и прочих необязательных статей расходов в уже утвержденных бюджетах. Но её не хватит на балансировку доходов и расходов, поэтому придётся брать в долг. Долг будет наращиваться за счёт банковских кредитов и выпуска облигаций, — отметил эксперт.

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что на данный момент цены на нефть сбалансированы и сохранятся на текущих уровнях. Средняя цена на Urals в мае, по данным Минфина, составила $31,03 за баррель. В апреле она составляла $18,22 за баррель. Стоимость нефти в мае 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года ($70,93 за баррель), писал NEWS.ru.