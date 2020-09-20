Нефть стала дешеветь после скачка в июне

https://static.news.ru/photo/ca046d54-fbcd-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Цены на нефть начали снижаться 21 сентября 2020 года после максимального скачка с июня.

Эксперты AxiCorp отметили, что рынок остаётся чувствительным к восстановлению экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:10 (по московскому времени. — NEWS.ru) в понедельник (21 сентября 2020 года. — NEWS.ru) составляет $43,09 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу (18 сентября 2020 года. — NEWS.ru) эти контракты подешевели на $0,15 (0,4%), до $43,15 за баррель, — сообщили в «Интерфакс».

За период с 14 по 20 сентября 2020 года цена на нефть Brent выросла на 8,3%, а нефти WTI — на 10,1%.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что фьючерсы на нефть уже больше не станут отрицательными. По его мнению, такое затоваривание хранилищ, которое наблюдалось весной, сейчас невозможно. Александр Новак добавил, что добычу сократили не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК.