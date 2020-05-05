Нефть марки Brent дорожает на фоне ожидаемого роста спроса

https://static.news.ru/photo/795c0cee-8e9b-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look press

Цена нефти марки Brent с поставками в июле 2020 года заметно растёт в ходе торгов на лондонской бирже ICE. К 08:34 5 мая она поднялась до $28,26 за баррель, что на $1,06 (3,9%) выше цены закрытия последней сессии.

Июньские фьючерсы нефти марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на тот же момент подорожали в цене на $1,23 (6,03%) — до $21,62 за баррель. Предыдущая сессия торгов закрылась при цене в $20,39 за баррель.

Повышение нефтяных цен связывается с надеждами на восстановление спроса. Это должно произойти после снятия ограничений, которые введены из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что свою роль в улучшении котировок сыграли данные компании Genscape. Она рассказала о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге на 1,8 млн баррелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на нефть в дальнейшем вернутся к прежним высоким показателям. Такую уверенность высказал министр финансов США Стивен Мнучин. При этом, подчеркнул он, страна смогла воспользоваться спадом стоимости, чтобы получить сырьё «буквально бесплатно, по цене платы за её хранение». Министерство энергетики, по его словам, «ищет дополнительные площади для хранения» в рамках стратегического резерва.